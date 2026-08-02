ETV Bharat / state

फर्जी पासपोर्ट रैकेट में शामिल जीआरपी में तैनात सिपाही गिरफ्तार, कई गैंगस्टर्स का दिया साथ

गोरखनाथ थाने पर तैनाती के दौरान सिपाही ने दिल्ली व पंजाब के तीन गैंगस्टर्स समेत 22 लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे.

फर्जी पासपोर्ट मामले में जीआरपी सिपाही गिरफ्तार.
फर्जी पासपोर्ट मामले में जीआरपी सिपाही गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली व पंजाब के तीन गैंग्सटरों समेत 22 लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में गोरखनाथ थाना पुलिस ने जीआरपी में तैनात सिपाही को गिरफ्तार किया ‌है. गाजीपुर जिले के रहने वाले सिपाही शशिकांत ने गोरखनाथ थाने पर तैनाती के दौरान फर्जी पता व नाम से बनवाए गए पासपोर्ट का सत्यापन किया था. पुलिस के अनुसार आरोपी ने जिस व्यक्ति के माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पासपोर्ट का सत्यापन किया था. पुलिस को उसकी तलाश है. आरोपी सिपाही की तैनाती के दौरान कुल 45 लोगों के पासपोर्ट बने थे, जिसमें 22 के फर्जी होने की पुष्टि हुई है.

बताया गया कि गिरफ्तार सिपाही शशिकांत यादव गाजीपुर जिले के लोनहरा स्थित नसीरपुर कुसुम गांव का रहने वाला है. वर्तमान में उसकी तैनाती गोरखपुर जीआरपी अनुभाग कार्यालय में सीओ पेशी बलिया में थी. जांच में सामने आया कि इंडोनेशिया से डिपोर्ट किया गया पंजाब के अमृतसर स्थित मेहता थाने के अर्जनमंगा निवासी गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ बिल्ला ने दीपू सिंह पुत्र संदीप सिंह के नाम से लच्छीपुर, भगवती चौराहा के पते पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पासपोर्ट बनवाया था. इसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे वह विदेश भाग गया था. उसके इंडोनेशिया से डिपोर्ट होने के बाद पूरा मामला सामने आया.

पुलिस जांच में दो अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आए हैं. दयाल मल्ल पुत्र साहबजादा, निवासी मकान संख्या-722-बी, रामनगर कालोनी, वार्ड संख्या-20, लच्छीपुर, गोरखनाथ के नाम से भी वर्ष 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनाया गया. वह मूल रूप से अमृतसर (पंजाब) का रहने वाला है और बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. इसी तरह हरसिमरन सिंह उर्फ बादल पुत्र हरविंदर सिंह, निवासी 1/103-ए, शालीमार बाग, दिल्ली ने राजेश सिंह के नाम से लच्छीपुर के पते पर वर्ष 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनवाया था. उसे दिसंबर 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था.

एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि शशिकांत यादव की अगस्त 2023 में गोरखनाथ थाने पर तैनाती हुई थी. करीब डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाने का नेटवर्क खड़ा किया. फरवरी 2025 में उसे निलंबित कर पुलिस लाइन भेजा गया था. जहां से लगभग छह माह पहले उसका स्थानांतरण जीआरपी में हुआ था. वह 2018 बैच का सिपाही है. फिलहाल आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है. फर्जी पासपोर्ट बनाने के नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ ही फर्जी पासपोर्ट बनवाने वालों की तलाश चल रही है.

यह भी पढ़ें : फर्जी पासपोर्ट-वीजा वालों की अब खैर नहीं, 7 साल जेल और 10 लाख जुर्माना का प्रवाधान

यह भी पढ़ें : लखनऊ में फर्जी पासपोर्ट से मलेशिया जा रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

TAGGED:

GORAKHPUR CRIME NEWS
FAKE PASSPORT
FAKE PASSPORT RACKET BUSTED
FRAUD IN PASSPORT VERIFICATION
CONSTABLE ARREST FAKE PASSPORT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.