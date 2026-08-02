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फर्जी पासपोर्ट रैकेट में शामिल जीआरपी में तैनात सिपाही गिरफ्तार, कई गैंगस्टर्स का दिया साथ

गोरखपुर : फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली व पंजाब के तीन गैंग्सटरों समेत 22 लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में गोरखनाथ थाना पुलिस ने जीआरपी में तैनात सिपाही को गिरफ्तार किया ‌है. गाजीपुर जिले के रहने वाले सिपाही शशिकांत ने गोरखनाथ थाने पर तैनाती के दौरान फर्जी पता व नाम से बनवाए गए पासपोर्ट का सत्यापन किया था. पुलिस के अनुसार आरोपी ने जिस व्यक्ति के माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पासपोर्ट का सत्यापन किया था. पुलिस को उसकी तलाश है. आरोपी सिपाही की तैनाती के दौरान कुल 45 लोगों के पासपोर्ट बने थे, जिसमें 22 के फर्जी होने की पुष्टि हुई है.

बताया गया कि गिरफ्तार सिपाही शशिकांत यादव गाजीपुर जिले के लोनहरा स्थित नसीरपुर कुसुम गांव का रहने वाला है. वर्तमान में उसकी तैनाती गोरखपुर जीआरपी अनुभाग कार्यालय में सीओ पेशी बलिया में थी. जांच में सामने आया कि इंडोनेशिया से डिपोर्ट किया गया पंजाब के अमृतसर स्थित मेहता थाने के अर्जनमंगा निवासी गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ बिल्ला ने दीपू सिंह पुत्र संदीप सिंह के नाम से लच्छीपुर, भगवती चौराहा के पते पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पासपोर्ट बनवाया था. इसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे वह विदेश भाग गया था. उसके इंडोनेशिया से डिपोर्ट होने के बाद पूरा मामला सामने आया.

पुलिस जांच में दो अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आए हैं. दयाल मल्ल पुत्र साहबजादा, निवासी मकान संख्या-722-बी, रामनगर कालोनी, वार्ड संख्या-20, लच्छीपुर, गोरखनाथ के नाम से भी वर्ष 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनाया गया. वह मूल रूप से अमृतसर (पंजाब) का रहने वाला है और बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. इसी तरह हरसिमरन सिंह उर्फ बादल पुत्र हरविंदर सिंह, निवासी 1/103-ए, शालीमार बाग, दिल्ली ने राजेश सिंह के नाम से लच्छीपुर के पते पर वर्ष 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनवाया था. उसे दिसंबर 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था.