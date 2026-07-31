ब्रांडेड पैकिंग के नाम पर बेचा जा रहा था नकली देशी घी, किराए के मकान से 4 कुंतल मिलावटी घी बरामद
गोरखपुर के चौरी चौरा में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नकली ब्रांडेड देशी घी के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 7:37 PM IST
गोरखपुर: ब्रांडेड पैकिंग के देशी घी का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वह ब्रांडेड ही हो. क्योंकि ब्रांडेड के नाम पर खराब क्वालिटी के घी को ब्रांडेड पैकिंग में बदलकर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है.
शुक्रवार को गोरखपुर में फूड विभाग की कार्रवाई में इस तरह की मिलावट और डुप्लीकेसी पकड़ी गई. करीब 4 कुंतल पैक किया हुआ देशी घी नामी कंपनियों की पैकिंग में बरामद किया गया है.
चौरी चौरा में चल रहा था काला कारोबार: जो छोटे से लेकर बड़े पाउच में पैक था. जिले के चौरी चौरा कस्बे में यह पैकिंग कुछ लोग किराए का मकान लेकर बहुत दिनों से कर रहे थे. जिसकी सूचना जब फूड विभाग को मिली तो सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार के निर्देशन पर, एक टीम ने छापेमारी कर वहां चल रही पैकिंग के काले कारोबार को उजागर किया. डॉ. सुधीर ने कहा कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के इस कारोबार को फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया है.
घी में मिलाते थे एसेंस: जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है. पता चला है कि पैकिंग का पूरा सामान दिल्ली से छपकर आता था, सिर्फ यहां घी उसमें पैक किया जाता था. खाद्य विभाग के अपर आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि इसमें एसेंस भी मिलाया जा रहा था ऐसी पुष्टि हुई है. लेकिन लैब में नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके मानक को बताया जा सकेगा.
नमूने जांच के लिए भेजे गए: फिलहाल जिस स्थिति में घी की पैकिंग पाई गई है वह आपत्तिजनक और अपराध की श्रेणी में आता है. अभी कार्रवाई चल रही है. पांच नमूने लिए गए हैं जो जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. उनकी टीम इस नेटवर्क का भी पता लगाने में जुटी हुई है.
आम जनता से सहयोग की अपील: उन्होंने कहा कि मिलावट और डुप्लीकेसी की जानकारी किसी भी नागरिक को अगर हो तो उन्हें खाद्य विभाग को ऐसी सूचना देनी चाहिए. लोगों के सहयोग से ही ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं जिससे जन स्वास्थ्य को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है. सबका प्रयास ही ऐसे काले कारोबारियों को बेनकाब करता है.
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