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ब्रांडेड पैकिंग के नाम पर बेचा जा रहा था नकली देशी घी, किराए के मकान से 4 कुंतल मिलावटी घी बरामद

दिल्ली से छपकर आती थी नामी कंपनियों की पैकिंग, गोरखपुर में एसेंस मिलाकर तैयार होता था घी. ( Photo Credit: ETV Bharat )