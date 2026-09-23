गोरखपुर-फैज़ाबाद शिक्षक MLC चुनाव 2026: बीजेपी टिकट के लिए ध्रुव त्रिपाठी और संजयन त्रिपाठी में सीधी टक्कर
गोरखपुर-फैज़ाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव 2026 की तारीख़ों का ऐलान हो गया है. 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी. पेश है मुकेश पांडेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 4:36 PM IST
गोरखपुर: प्रदेश में शिक्षक एमएलसी चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है. गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के टिकट को लेकर ज़ोर-आज़माइश तेज़ हो गई है. यहां दो प्रमुख चेहरे टिकट के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं. इनमें वर्तमान विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी और डॉ. संजयन त्रिपाठी शामिल हैं.
बीजेपी के टिकट के लिए दो दिग्गजों में टक्कर: ध्रुव कुमार त्रिपाठी पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़े थे. वह शर्मा और माध्यमिक शिक्षक संघ गुट के प्रत्याशी थे.
वहीं डॉ. संजयन त्रिपाठी पिछले 6 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं. वह पूर्व में दो बार स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत मामूली अंतर से हारे थे.
गोरखनाथ मंदिर और बीजेपी नेताओं से साधी नज़दीकियां: संजयन त्रिपाठी देवरिया के मठलार डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं. ध्रुव कुमार त्रिपाठी की भी पिछले कुछ समय से गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब सक्रियता देखी गई है. दोनों ही नेता बीजेपी से टिकट हासिल करने के लिए पूरा ज़ोर लगा रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी का सिंबल मिलना इस बार बहुत अहम माना जा रहा है.
सपा ने कमलेश यादव को बनाया प्रत्याशी: समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के रहने वाले कमलेश यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच ही मानी जा रही है. हैट्रिक लगा चुके ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी इस बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. वे सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और शिक्षक पद से रिटायर हो चुके हैं.
दोनों दावेदारों ने दिल्ली-लखनऊ में जमाया डेरा: ईटीवी भारत से बातचीत में दोनों संभावित उम्मीदवारों ने बताया कि वे पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं. ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी के टिकट से उनकी जीत पक्की हो जाएगी. वहीं संजयन त्रिपाठी का मानना है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी तो सीट बीजेपी के खाते में जाएगी. माना जा रहा है कि इनमें से जिसे भी टिकट मिलेगा, बीजेपी का खाता खुलना तय है.
शिक्षक नेताओं ने रखी अपनी मांगें: शिक्षक नेताओं ने भी चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है. चेत नारायण गुट के रामप्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो शिक्षकों की पुरानी पेंशन और अन्य समस्याओं के लिए आवाज़ उठाए. वहीं शर्मा गुट के कौशल किशोर श्रीवास्तव ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी के कामकाज की तारीफ की. चुनाव की तारीख़ें पास आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.
चुनाव की तारीख़ों का हुआ ऐलान: वर्तमान एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. निर्वाचन आयोग ने चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. 29 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 06 अक्टूबर तय की गई है. मतदान 23 अक्टूबर को होगा और मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को कराई जाएगी.
17 जिलों के 53 हज़ार से ज़्यादा मतदाता करेंगे फ़ैसला: इस चुनाव में कुल 200 बूथों पर 53,730 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. गोरखपुर जिले में 18 बूथ बनाए जाएंगे जहाँ 7,241 मतदाता वोट डालेंगे. गोरखपुर ही नामांकन का केंद्र है, इसलिए मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह को चुनाव अधिकारी बनाया गया है. यह चुनाव क्षेत्र कुल 17 जिलों में फैला हुआ है.
वर्ष 2008 से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं ध्रुव त्रिपाठी: चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी 17 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. वर्ष 2008 से लगातार तीन बार ध्रुव कुमार त्रिपाठी इस क्षेत्र से एमएलसी चुने जा रहे हैं. वे ओमप्रकाश शर्मा गुट के प्रमुख नेता रहे हैं. अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है.
- वर्ष 1970 से 1976 तक के लिए हुए चुनाव में गोरखपुर के MSI इंटर कॉलेज के शिक्षक आरएन. ठकुराई एमएलसी निर्वाचित हुए थे.
- वर्ष 1976 से 1982 तक के कार्यकाल के लिए रामाज्ञा ओझा एमएलसी निर्वाचित हुए. वह गोरखपुर की मारवाड़ इंटर कॉलेज में शिक्षक थे.
- वर्ष 1984 से 1990 तक नरसिंह तिवारी को एमएलसी बनने का अवसर प्राप्त हुआ. वह गोरखपुर के रहने वाले थे और शर्मा गुट से ताल्लुक रखते थे.
- वर्ष 1990 से 1996 तक रवींद्रनाथ मिश्रा एमएलसी निर्वाचित हुए. इनका भी ताल्लुक गोरखपुर से ही था.
- वर्ष 1996 से वर्ष 2008 तक मऊ जिले के रहने वाले पंचानन राय 5 सितंबर 2007 तक एमएलसी रहे. इस दौरान सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया. वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे.
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