MLC चुनाव से पहले गरमाई सियासत: सपा प्रत्याशी का दावा, प्रबंधकों और शिक्षकों पर बनाया जा रहा है दबाव
रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया आश्वासन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:14 PM IST
गोरखपुर: एमएलसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ा दावा और आरोप लगाया है. उनके मुताबिक, 23 अक्टूबर को होने जा रहे गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव में शिक्षक मतदाताओं को शासन के दबाव में जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके कार्यालय के कर्मचारी जहां धमकाने में लगे हैं, वहीं पर प्रबंधकों से उनके स्कूल की मान्यता से लेकर शिक्षकों के रजिस्टर आदि को कार्यालय में तलब किए जाने का प्रेशर बनाया जा रहा है.
चुनाव अधिकारी से शिकायत: समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ संजयन त्रिपाठी ने इस विषय को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर / गोरखपुर के कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात कर इस पर कड़ी आपत्ति जताई. संजयन ने कहा कि स्कूल प्रबंधकों को धमकाया जा रहा है, शिक्षकों को भी धमकी मिल रही है कि वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान न करें ऐसा करने की स्थिति में उनके शिक्षकों और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. स्कूल प्रबंधक घबराए हुए हैं.
रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई है उन्होंने कहा कि जो शिक्षक मतदाता बन चुके हैं, जो मतदाता सूची फाइनल हो चुकी है, उसके आधार पर सभी शिक्षक मतदाता अपना मतदान करेंगे. किसी तरह के दबाव को भी वह अपने स्तर से जांच करेंगे और पूरे चुनाव को निष्पक्ष कराएंगे.- संजयन त्रिपाठी, प्रत्याशी, सपा
शिकायत पर एक्शन: रिटर्निंग ऑफिसर और गोरखपुर कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने संजयन त्रिपाठी के शिकायत पर मीडिया को बताया कि उनकी शिकायत को पूरी गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है.
इस बात की जांच कराई जा रही है कि कौन जिला विद्यालय निरीक्षक कि प्रधानाचार्य और शिक्षक को धमकी दिया है जो लोग भी इसमें शामिल हैं सबसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और पूरे चुनाव को निष्पक्ष कराया जायेगा और किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होने पाएगी.- इंद्र विक्रम सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर और गोरखपुर कमिश्नर
वहीं संजयन त्रिपाठी के समर्थन में गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा ने भी अपने उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक मतदाताओं से बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील किया है.
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