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MLC चुनाव से पहले गरमाई सियासत: सपा प्रत्याशी का दावा, प्रबंधकों और शिक्षकों पर बनाया जा रहा है दबाव

MLC चुनाव से पहले गरमाई सियासत ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: एमएलसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ा दावा और आरोप लगाया है. उनके मुताबिक, 23 अक्टूबर को होने जा रहे गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव में शिक्षक मतदाताओं को शासन के दबाव में जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके कार्यालय के कर्मचारी जहां धमकाने में लगे हैं, वहीं पर प्रबंधकों से उनके स्कूल की मान्यता से लेकर शिक्षकों के रजिस्टर आदि को कार्यालय में तलब किए जाने का प्रेशर बनाया जा रहा है.

सपा प्रत्याशी का दावा (Video Credit: ETV Bharat) चुनाव अधिकारी से शिकायत: समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ संजयन त्रिपाठी ने इस विषय को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर / गोरखपुर के कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात कर इस पर कड़ी आपत्ति जताई. संजयन ने कहा कि स्कूल प्रबंधकों को धमकाया जा रहा है, शिक्षकों को भी धमकी मिल रही है कि वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान न करें ऐसा करने की स्थिति में उनके शिक्षकों और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. स्कूल प्रबंधक घबराए हुए हैं.