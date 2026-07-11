ETV Bharat / state

गोरखपुर के प्रो. गोविंद पांडेय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विद्वत परिषद के सदस्य बने, अब करेंगे ये काम

गोरखपुर : प्रख्यात पर्यावरणविद् और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर गोविन्द पाण्डेय को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा "नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन" की विद्वत् परिषद् (अकादमिक काउंसिल) का सदस्य नामित किया गया है. भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 9 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अधीन विकसित किए जाने वाले योग्यता पैक की समीक्षा और गुणवत्ता विनिश्चयन सुनिश्चित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गठित सात सदस्यीय विद्वत परिषद् में प्रो. गोविन्द पाण्डेय को बतौर सदस्य सम्मिलित किया गया है.





राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रो. गोविन्द पाण्डेय के अतिरिक्त सतारा से डॉ. सुभाष देशमुख, पुणे से डॉ. दादा साहेब जे. शेंडगे सहित भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को सदस्य बनाया गया है. भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के उप निदेशक को सदस्य सचिव नामित किया गया है.





प्रो. गोविन्द पाण्डेय ने आईआईटी रुड़की से पर्यावरण अभियांत्रिकी में पीएचडी की है. वे विगत 38 वर्षों से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में शिक्षण, शोध एवं परामर्शिता के कार्य करते रहे हैं. आमी नदी के प्रदूषण सहित राप्ती, घाघरा, गोमती एवं गंगा नदियों और रामगढ़ ताल के जल की गुणवत्ता पर उनके शोध कार्यों की व्यापक सराहना हुई थी. इसके अलावा गीडा औद्योगिक क्षेत्र हेतु साझा उत्प्रवाह शोधन संयंत्र की स्थापना(STP), भूगर्भ जल की गुणवत्ता, गोरखपुर नगर में परिवेशी वायु की गुणवत्ता की देखरेख, गोरखपुर नगर हेतु स्वच्छ वायु कार्य योजना का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन और सिटी हीट वेव ऐक्शन प्लान में विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने सहित शोर प्रदूषण से नगर को मुक्ति दिलाने हेतु उन्होंने लम्बी अवधि तक उल्लेखनीय योगदान दिया है.





इसके पूर्व वर्ष 2026 के प्रारम्भ में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रो. गोविन्द पाण्डेय को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट की प्रशासकीय परिषद में परिषद नामित सदस्य बनाया गया था. इससे पूर्व प्रो. पाण्डेय राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा के निदेशक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं. साथ ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ की कार्य परिषद में कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा की प्रशासकीय परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वे प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु उप्र शासन द्वारा गठित स्टीयरिंग समिति के सदस्य भी रह चुके हैं.