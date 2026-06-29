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गोरखपुर बन रहा डिजिटल लूट का बड़ा अड्डा, 6 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी!

साइबर जालसाजों की रडार पर डॉक्टर, वकील और पत्रकार

एक्शन में पुलिस, सर्तक की सलाह
गोरखपुर में डिजिटल लूट! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
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गोरखपुर: साइबर ठगी से बचने के लिए जोर-शोर से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. हर माध्यम से समाज के हर वर्ग को सावधान रहने को कहा जा रहा है, बावजूद इसके समाज के बुद्धिजीवी वर्ग इसके शिकार हो रहे हैं. शहर के डॉक्टर, वकील और पत्रकार, जो होशियार और समझदार माने जाते हैं. वो भी साइबर ठगों की जाल में फंस जा रहे हैं.

डिजिटल लूट का नया अड्डा गोरखपुर!: शहर में प्रतिदिन साइबर थाने में ठगी के दर्जन भर मामले दर्ज हो रहे हैं. जिसमें डिजिटल अरेस्ट से लेकर बैंक धोखाधड़ी, निवेश की लालच, सिम कार्ड को बदलने की घटना ठगी का माध्यम बन रही है. पूर्वांचल का गोरखपुर ऐसा केंद्र है. जहां हर माह करीब नौ लाख रुपए की ठगी हो रही है. 2026 में साइबर क्राइम में अब तक करीब 8625 शिकायत दर्ज हुई है. जिसमें करीब 10 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है. जिले में साइबर अपराध तेजी से संगठित रूप लेता जा रहा है. फर्जी केवाईसी अपडेट, निवेश, नौकरी और लोन का झांसा देकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है.एक पत्रकार के बैंक खाते से 42000 निकल गए.

साइबर अपराध की जाल में गोरखपुर! (Video Credit: ETV Bharat)

एक्शन में देरी, उठ रहे सवाल: हालात इतने गंभीर हैं कि बीते 4 महीने में साइबर ठगी के इतने मामले दर्ज हो चुके हैं, जो पुलिस की जागरूकता पर सवाल खड़ी कर देता है. ठगी में चिंता की बात यह है कि शिकायत दर्ज होने और साइबर सेल की कार्रवाई के बावजूद अब तक किसी भी पीड़ित को पूरी रकम वापस नहीं मिल सकी है. हालांकि साइबर अपराध शाखा का दावा है कि, कार्रवाई तेजी से हो रही है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2024-25 के करीब 150 मामले अभी भी लंबित है. इससे लोगों में अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.

खातों के मामले में कई मामलों का पर्दाफाश कर अपराधियों को जेल भेजा गया है. बाहर के साइबर अपराधियों की लोकेशन का पता लगा पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी है. शिकायत मिलते ही बैंक खातों को होल्ड कराए जाते हैं. लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी न हो तब तक उनके हाथ में पैसा भी नहीं पहुंचाया जा सकता है. - सुधीर जायसवाल, एसपी क्राइम

ई सिम कार्ड से धोखाधड़ी: जिले में ई सिम कार्ड के जरिए इंटरनेशनल कॉलिंग फ्रॉड की घटना भी घटित हुई है. दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने इसकी शिकायत कर आरोप लगाया कि, कुछ लोगों ने फिजिकल सिम खरीद कर उसे ई सिम में बदल दिया, और फिर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के जरिए बड़े पैमाने पर आईएसडी कॉल कर कंपनी को जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच एक करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया. ई सिम का विदेश में इस्तेमाल किया जाता है. विदेशी नेटवर्क से कनेक्ट होते ही नंबरों से बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय काल शुरू कर दी जाती है. अपराधी सामान्य नंबरों पर कॉल नहीं करते हुए प्रीमियम इंटरनेशनल नंबरों को टारगेट करते हैं. इनमें महंगी सेवाएं, सेक्स लाइन, फर्जी योजनाएं और अन्य हाई चार्जिंग सेवाएं शामिल होती हैं.

हाल के दो माह में सक्रिय हुए मोबाइल कनेक्शन के ऑडिट के दौरान कई नंबर संदिग्ध मिले हैं. जांच में पता चला कि इन नंबरों से कम समय में कई देशों में आईएसडी कॉल की गई. - कौशलेंद्र त्रिपाठी, नोडल अधिकारी, एयरटेल

हर महीने करोड़ों रुपए डिजिटल माध्यम से जिले से बाहर जा रहा है. लोगों को अनजान लिंक, फर्जीकॉल, इंटरनेट मीडिया पर मिलने वाले निवेश या लोन संबंधी आफर से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस से शिकायत करने की अपील भी की गई है, बावजूद इसके घटनाएं बढ़ ही रही हैं.

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