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गोरखपुर बन रहा डिजिटल लूट का बड़ा अड्डा, 6 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी!

गोरखपुर: साइबर ठगी से बचने के लिए जोर-शोर से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. हर माध्यम से समाज के हर वर्ग को सावधान रहने को कहा जा रहा है, बावजूद इसके समाज के बुद्धिजीवी वर्ग इसके शिकार हो रहे हैं. शहर के डॉक्टर, वकील और पत्रकार, जो होशियार और समझदार माने जाते हैं. वो भी साइबर ठगों की जाल में फंस जा रहे हैं.

डिजिटल लूट का नया अड्डा गोरखपुर!: शहर में प्रतिदिन साइबर थाने में ठगी के दर्जन भर मामले दर्ज हो रहे हैं. जिसमें डिजिटल अरेस्ट से लेकर बैंक धोखाधड़ी, निवेश की लालच, सिम कार्ड को बदलने की घटना ठगी का माध्यम बन रही है. पूर्वांचल का गोरखपुर ऐसा केंद्र है. जहां हर माह करीब नौ लाख रुपए की ठगी हो रही है. 2026 में साइबर क्राइम में अब तक करीब 8625 शिकायत दर्ज हुई है. जिसमें करीब 10 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है. जिले में साइबर अपराध तेजी से संगठित रूप लेता जा रहा है. फर्जी केवाईसी अपडेट, निवेश, नौकरी और लोन का झांसा देकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है.एक पत्रकार के बैंक खाते से 42000 निकल गए.

साइबर अपराध की जाल में गोरखपुर! (Video Credit: ETV Bharat)

एक्शन में देरी, उठ रहे सवाल: हालात इतने गंभीर हैं कि बीते 4 महीने में साइबर ठगी के इतने मामले दर्ज हो चुके हैं, जो पुलिस की जागरूकता पर सवाल खड़ी कर देता है. ठगी में चिंता की बात यह है कि शिकायत दर्ज होने और साइबर सेल की कार्रवाई के बावजूद अब तक किसी भी पीड़ित को पूरी रकम वापस नहीं मिल सकी है. हालांकि साइबर अपराध शाखा का दावा है कि, कार्रवाई तेजी से हो रही है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2024-25 के करीब 150 मामले अभी भी लंबित है. इससे लोगों में अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.