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गोरखपुर: गीडा में जल्द बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क; टीवी, फ्रिज, एससी-मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग

गोरखपुर में बनेगा इलेक्ट्रानिक पार्क ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर जल्द टीवी, फ्रिज, एससी-मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा. यहां इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माता कंपनी वीडियोकान ने 1100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इससे उम्मीद जगी है कि अर्थव्यवस्था को तो बल मिलेगा ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा.

औद्योगिक क्षेत्र गीडा यहां के प्रमुख उद्योग में प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टलरी, सीमेंट, स्टील निर्माण से जुड़ीं इकाइयां पहले से काम कर रही हैं. साथ ही पेप्सीको, इंडिया ग्लाइकोल्स जैसी कंपनियां अपना उत्पादन कर रही हैं. अडानी ग्रुप भी सीमेंट का यहां अपना उद्योग लगाने जा रहा है. कोका-कोला का भी प्लांट स्थापित होगा. अब इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी के लिए वीडियोकॉन जैसी कंपनी आगे आई है, जिसको नए औद्योगिक क्षेत्र धुरियापार में भूमि के आवंटन की कवायद चल रही है. करीब 50 एकड़ भूमि पर इसका निवेश होगा. जिससे माना जा रहा है कि गोरखपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा और यहां 6000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा.

संवाददाता मुकेश पांडेय की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) गीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि वीडियोकान ने यहां करीब 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है. धुरियापार में 50 एकड़ भूमि उसके लिए दी जा रही है. यह गोरक्षनगरी में औद्योगिक विकास में एक नया परिवर्तन होगा. इस प्लांट में टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही कंपनी यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भी विकसित करेगी. जिससे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को न्याय मिलेगा. बताया कि प्रस्तावित संयंत्र पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता रखेगा. कंपनी का लक्ष्य है कि यहां से प्रत्येक वर्ष करीब 6 लाख टीवी का निर्माण किया जाए. इसके अलावा फ्रिज, एसी और मोबाइल फोन का भी बड़े स्तर पर उत्पादन होगा. जिससे स्थानीय बाजार के साथ-साथ अन्य राज्यों की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा. बताया कि प्लांट में प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 लोग कार्य के लिए शामिल होंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से भी 6000 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे. राज्य सरकार की औद्योगिक नीति और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इस परियोजना को अहम माना जा रहा है. बताया कि इस प्लांट के स्थापित होने को लेकर गीडा प्रशासन और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच निवेश के रोड मैप को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है. इसके अलावा इसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनने से सहायक उद्योग भी विकसित होंगे. जिसके माध्यम से सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, सर्विस और मेंटेनेंस जैसे सहायक क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी.