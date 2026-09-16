गोरखपुर नगर निगम की लापरवाही से बंद हुई नई 15 करोड़ रुपये से बनी फोरलेन सड़क, बिना NHAI अनुमति के हुआ था निर्माण
गोरखपुर में एनएचएआई की अनुमति के बिना बनी एकला बंधा फोरलेन सड़क को हादसों के खतरे के चलते बंद कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 4:14 PM IST
गोरखपुर: NHAI से अनुमति लिए बिना नगर निगम ने गोरखपुर में राप्ती नदी के एकला बंधे पर एक ऐसी फोरलेन सड़क बना दी है, जो मौजूदा समय में बेमतलब साबित हो रही है. सीएम योगी के हाथों 23 अप्रैल 2026 को इसका विधिवत उद्घाटन कराकर नगर निगम ने इस पर आवागमन शुरू भी करा दिया था, लेकिन अब यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है.
सड़क पर बाकायदा फोरलेन बंद होने का बोर्ड लगा दिया गया है, जिससे लोग बीच रास्ते से मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं. जो लोग इसकी चकाचौंध देखकर गाड़ी दौड़ा देते हैं, वे आधा रास्ता तय करने के बाद वापस लौट रहे हैं. जिससे इस पूरी योजना को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
बढ़ गया था हादसों का खतरा: यह सड़क एनएचएआई के जिस लेन में जाकर जुड़ती है, वह बिहार, बंगाल और वाराणसी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. इस सड़क के मुख्य हाईवे से सीधे जुड़ने के कारण लगातार हादसों की संभावनाएं बढ़ रही थीं. कुछ दिनों पूर्व हुए एक बड़े हादसे के बाद एनएचएआई ने सख्त रुख अपनाते हुए इस रास्ते पर मिट्टी डालकर इसे पूरी तरह बंद करा दिया. ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों को अब समझ में नहीं आ रहा कि जनहित में इस रास्ते को दोबारा कैसे शुरू कराया जाए. करीब तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में काफी बजट खर्च हुआ, लेकिन यह एनएच-27 में वैधानिक तरीके से कैसे जुड़ेगी, इस पर पहले कोई विचार नहीं किया गया.
अवैध कट को बताया जानलेवा हादसों की वजह: मामला सीएम के संज्ञान में पहुंचने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और वे इसे खुलवाने की कोशिशों में जुटे हैं. इस संबंध में एनएचएआई गोरखपुर के परियोजना प्रबंधक ललित पाल ने बताया कि संपर्क मार्ग को जोड़ने के लिए उनके विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. तेज रफ्तार वाहनों के सीधे हाईवे पर चढ़ने और मुड़ने से लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था. उन्होंने जिलाधिकारी दीपक मीना और नगर आयुक्त अजय जैन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किमी 263 पर बना यह अवैध कट यात्रियों की जान के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा था.
सर्विस लेन के निर्माण और बजट को लेकर फंसा पेंच: एनएचएआई के मुताबिक गोरखपुर-वाराणसी-बिहार बाईपास एक हाई-स्पीड कॉरिडोर है, जहां दिन-रात भारी वाहन गुजरते हैं. एनएचएआई ने हादसों को रोकने के लिए रंबल स्ट्रिप, सोलर ब्लिंकर और चेतावनी बोर्ड भी लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटनाएं कम नहीं हुईं. एनएचएआई ने साफ किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम-2002 के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. वर्तमान में इसके विकल्प के तौर पर सर्विस लेन बनाने पर विचार हो रहा है, लेकिन उसके लिए पहले जमीन और बजट की व्यवस्था करनी होगी.
बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का दावा कर रहा नगर निगम: नगर आयुक्त अजय जैन का कहना है कि इस रिंग रोड के अगले हिस्से को चौड़ा करने के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं. इस सड़क पर पाथवे, डिवाइडर और आकर्षक लाइटें लगाने के साथ पौधरोपण भी किया गया है. उन्होंने कहा कि एनएचएआई की आपत्ति के बाद ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए फिलहाल आवागमन बंद करने का बोर्ड लगाया गया है. नगर निगम प्रशासन अब नियमों के तहत जरूरी कदम उठाकर एनएचएआई से बातचीत कर रहा है, ताकि इस सड़क का जनहित में सुरक्षित इस्तेमाल हो सके और शहर को जाम से मुक्ति मिल सके.
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