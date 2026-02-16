गोरखपुर में विकसित होगा ईको टूरिज्म; वन विभाग ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया
गोरखपुर में कुल वन क्षेत्र 3483.80 वर्ग किलोमीटर है. नई योजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपये से वन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 9:52 AM IST
गोरखपुर : ईको टूरिज्म की कल्पना को साकार करते हुए वन विभाग शहर के वन क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटकर पर्यटन के लायक बनाने में जुटा है. पहले नगर वन योजना से कुछ हिस्सों को विकसित किया तो अब एयरपोर्ट से बेहद करीब और कुशीनगर-बिहार को जाने वाली फोरलेन सड़क के किनारे, विनोद वन के हिस्से को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने जा रहा है.
गोरखपुर वन प्रभाग में पहले अधिकांश संख्या में हिरण और कुछ और जानवर रहते थे, जो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर बनने के बाद वहां में शिफ्ट कर दिए गए. अब इस खाली हुए क्षेत्र को पार्क, पाथ वे, झूले, कैंटीन की सुविधा के साथ पर्यटकों के लिए कुछ मनोरंजन की और सुविधा को विकसित करते हुए उन्हें आनंद का अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है.
यहां चर्चित बुढ़िया माई का मंदिर भी है जो देवी दुर्गा का रूप मानी जाती हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यहां अक्षर दर्शन के लिए आते हैं. विनोद वन क्षेत्र कुसम्ही जंगल का क्षेत्र है. कुसमी जंगल का संपूर्ण वन क्षेत्र 3207 हेक्टेयर है. जिसमें विनोद वन का एरिया करीब 187 हेक्टेयर से ज्यादा है. इसकी दूरी रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर और एयरपोर्ट से अधिकतम 1 किलोमीटर है. यह छोटा चिड़ियाघर कहा जाता था. अब इसे नए स्वरूप में विकसित करने की योजना है. इसमें पहले हिरण, खरगोश, मोर, तोते और अजगर जैसे जानवर-जीव रहते थे. इसके बीच में एक झील और बच्चों के खेलने के लिए स्थान भी है.
प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) विकास यादव बताते हैं कि गोरखपुर में कुल वन क्षेत्र 3483.80 वर्ग किलोमीटर है. नई योजना के तहत पार्किंग और कैंटीन के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है. यह क्षेत्र ईको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा. जिस पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यहां प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली को व्यवस्थित करते हुए कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.
डीएफओ ने बताया कि पर्यटकों के लिए यहां पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जानकारी भी देने के लिए सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के करीब लाना और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है. बच्चों युवाओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी. साथ ही यहां के अति प्राचीन और सिद्ध बुढ़िया माता का मंदिर भी पर्यटकों को जोड़ने का काम करेगा. संगीत की मधुर धुन और कैंटीन के भीतर काफी टेबल पर्यटकों को पसंद आएगा. तीन नगर बंद योजना को संचालित किया जा रहा है उसका लगभग 70% कार्य पूरा हो गया है.
यह भी पढ़ें : गंगा किनारे 'वेटलैंड' बनेगा ईको टूरिज्म हब; 150 प्रजाति के पक्षी, बसेगा तितलियों का संसार
यह भी पढ़ें : लखनऊ का कुकरैल वन बनेगा ईको टूरिज्म हब, क्या हो रही तैयारी? जानिए