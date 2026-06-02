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गोरखपुर जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, जमीन कब्जे मामले में दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते सीएम योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit : ETV Bharat )