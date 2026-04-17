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गोरखपुर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 200 लोगों से शिकायतें, कहा-हर समस्या का निस्तारण कराएगी सरकार

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर शुक्रवार सुबह आयोजित हुआ जनता दर्शन. इसके पहले मुख्यमंत्री ने कई मासूमों का अन्नप्राशन भी कराया.

जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनते सीएम योगी.
जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनते सीएम योगी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 2:42 PM IST

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गोरखपुर : योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं. समस्या से जुड़ी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि घबराइए मत, सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी.





गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर शुक्रवार सुबह आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. उनके पास जाकर समस्याएं सुनीं. उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उसका अवलोकन कर शिकायतों का संज्ञान लिया. इसके बाद समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया.

जनता दर्शन में हर बार की तरह शुक्रवार को भी कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराएं. इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध कराएगी. कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या मुख्यमंत्री को बताई. इस पर सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराने को संकलित है. इसके पहले परिसर भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मासूमों को अन्नप्राशन भी कराया.

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जनता दर्शन से मिली मदद
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