गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, करंट लगने से 3 की मौत, 9 झुलसे
गुलरिहा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई और 9 लोग झुलस गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:46 PM IST
गोरखपुर: जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के बांसस्थान में बुधवार शाम करीब पांच बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. हाईटेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगी रॉड हाईटेंशन लाइन से टकराई: गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे.
इसी दौरान ट्रॉली में लगी लंबी रॉड ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकरा गई. रॉड के बिजली के तार के संपर्क में आते ही ट्रॉली पर सवार लोग करंट की चपेट में आ गए. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर घायल हो गए.
चंदन, लकी और विक्की की मौत: हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान चंदन, लकी और विक्की के रूप में हुई है. मृतकों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतकों में एक ही परिवार के दो बच्चे शामिल हैं. इस घटना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, बिजली आने के बाद निकले थे श्रद्धालु: एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे तक इलाके में बिजली नहीं थी. बिजली आने के बाद लोग दुर्गा प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए निकले थे. इसी दौरान झंडे का पाइप हाईटेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया. करंट लगने से एक युवक गिर पड़ा, जिसके बाद दो अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ गए.
घायलों का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज: हादसे में झुलसे लोगों को तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. हादसा गुलरिहा थाना क्षेत्र में अयोध्या प्रसाद चौहान के टोले के पास हुआ. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.
मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा, पुलिस संभाल रही स्थिति: हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामे की स्थिति बन गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को संभालने में जुटे हैं. घटना को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों का इलाज जारी है.
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