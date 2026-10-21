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गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, करंट लगने से 3 की मौत, 9 झुलसे

पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर स्थिति संभालने में जुटीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के बांसस्थान में बुधवार शाम करीब पांच बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. हाईटेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगी रॉड हाईटेंशन लाइन से टकराई: गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे.