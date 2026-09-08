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गोरखपुर गुंबद हादसा; नगर निगम ने लगाया चेतावनी बोर्ड, अब राजघाट गोरक्षनाथ घाट पर बैठने का इंतजाम

राप्ती नदी के किनारे बने चबूतरे की गुंबद ढहने से दो अधिवक्ताओं की मौत हो गई थी.

गोरख घाट पर बने चबूतरों पक बैठना प्रतिबंधित.
गोरख घाट पर बने चबूतरों पक बैठना प्रतिबंधित. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 3:07 PM IST

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गोरखपुर : राप्ती नदी के किनारे गोरख घाट पर बने चबूतरे का गुंबद ढहने से दो अधिवक्ताओं की मौत के बाद सभी चबूतरों के नीचे बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है. नगर निगर ने इस बाबत गुंबद के आसपास और गोरख घाट के गेट पर पोस्टर लगाकर लोगों को सावधान किया है. नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी उस वक्त तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा. वहीं घटना के दूसरे दिन गोरख घाट पर सन्नाटा पसरा रहा. यहां आने वाले लोग घटनास्थल को दूर से निहार रहे थे.

गोरखपुर गुंबद हादसा; नगर निगम ने लगाया चेतावनी बोर्ड. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, बीते रविवार को राजघाट पर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनोद के मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे अधिवक्ता आलोक अस्थाना और संजय सिंह की मौत गुंबद गिरने की वजह से हो गई थी. हादसा आकाशीय बिजली से हुआ था. इस घटना के बाद हरकत में आए प्रशासन ने घाट का निरीक्षण कर जांच होने तक चबूतरों पर बैठना प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा सभी चबूतरो पर पोस्टर लगाकर सावधान किया है.

नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि गोरखा घाट पर बने चबूतरों की बैरकेटिंग की जा रही है. जब तक वह क्षेत्र सुरक्षित घोषित नहीं होगा किसी को उस तरह न जाने की हिदायत दी गई है. मामले की जांच कराई जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी जाएगी. साथ ही जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी.


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