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गोरखपुर गुंबद हादसा; नगर निगम ने लगाया चेतावनी बोर्ड, अब राजघाट गोरक्षनाथ घाट पर बैठने का इंतजाम

गोरखपुर : राप्ती नदी के किनारे गोरख घाट पर बने चबूतरे का गुंबद ढहने से दो अधिवक्ताओं की मौत के बाद सभी चबूतरों के नीचे बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है. नगर निगर ने इस बाबत गुंबद के आसपास और गोरख घाट के गेट पर पोस्टर लगाकर लोगों को सावधान किया है. नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी उस वक्त तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा. वहीं घटना के दूसरे दिन गोरख घाट पर सन्नाटा पसरा रहा. यहां आने वाले लोग घटनास्थल को दूर से निहार रहे थे.

गोरखपुर गुंबद हादसा; नगर निगम ने लगाया चेतावनी बोर्ड. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, बीते रविवार को राजघाट पर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनोद के मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे अधिवक्ता आलोक अस्थाना और संजय सिंह की मौत गुंबद गिरने की वजह से हो गई थी. हादसा आकाशीय बिजली से हुआ था. इस घटना के बाद हरकत में आए प्रशासन ने घाट का निरीक्षण कर जांच होने तक चबूतरों पर बैठना प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा सभी चबूतरो पर पोस्टर लगाकर सावधान किया है.