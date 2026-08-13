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गोरखपुर में डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी; 1.40 करोड़ की ठगी से डिप्रेशन में थे

गोरखपुर में डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हालांकि, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता और पुत्री दोनों को जेल भेज दिया है. अपने साथ इतनी बड़ी रकम की ठगी की वजह से ही डॉक्टर अवसाद में चल रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, पेशे से पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह (52) द्वारा 5 अगस्त को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. इसमें आरोप लगाया कि रेलवे अफसर की बेटी गरिमा सिंह ने उनसे एक करोड़ 40 लख रुपए की ठगी कर ली है.

गोरखनाथ थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है. मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट की भी पड़ताल की जा रही है.

गोरखपुर: गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है. जब तक परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, तब तक डॉक्टर की मौत हो चुकी थी. मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है. इसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार गरिमा सिंह को बताया है.

परमात्मा सिंह मूलतः मऊ जिले के रहने वाले थे. वह गोरखनाथ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित एक अपार्टमेंट में रहते थे. परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा सिंह और बेटे अरिहंत सिंह, बेटी बिन्नी है.

वर्तमान में वह महाराजगंज की नौतनवां में पोस्टेड थे. गुरुवार सुबह पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह नाश्ता करने के बाद सुबह छत पर जाकर टहल रहे थे. कुछ देर के बाद ही उन्होंने छत से छलांग लगा दी.

घटना की सूचना उनके परिजनों को दी गई है. मऊ से माता-पिता गोरखपुर पहुंचे हैं. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. मृत डॉक्टर की पत्नी ने बताया की बैंक से लगातार फोन आ रहे थे. इतना बड़ा अमाउंट था कि उन्हें लग रहा था भर नहीं पाऊंगा. सवा लाख की सैलरी थी और तीन लाख की EMI थी. इसकी वजह से वह डिप्रेशन में चल रहे थे.

बता दें कि रेलवे अधिकारी की बेटी गरिमा सिंह और उनके पिता ने मिलकर बहुत लोगों को ठगी का शिकार बनाया है. कई लोगों ने मुकदमा भी पंजीकृत कराया है. उनकी पत्नी का कहना है कि रिकवरी अगर नहीं हुई तो और लोग भी इसी तरह जान दे देंगे.

5 अगस्त को एम्स थाना क्षेत्र में परमात्मा सिंह ने गरिमा सिंह उनके पिता ध्रुव नारायण सिंह गरिमा के पति भानु सिंह समिति कई लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था. इसके बाद दोनों को पुलिस जेल भेज चुकी है. बाकी लोगों की तलाश की जा रही है.

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