भाजपा में गोरखपुर मंडल का दबदबा; प्रदेश अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर मजबूत पकड़

बात करें गोरखपुर मंडल की तो इसके अधीन कुल चार जिले आते हैं. जिनमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज शामिल हैं. अगर कुशीनगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीन जिले उत्तर प्रदेश को भाजपा अध्यक्ष देने में कामयाब रहे हैं. यही नहीं जब जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आई तब भी गोरखपुर मंडल के पुराने क्षेत्र बस्ती जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी पहले अध्यक्ष बनाए गए थे. जिनका घर मौजूदा समय में सिद्धार्थ नगर में है.

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के संगठन और सत्ता की करें तो गोरखपुर जिले का ही दबदबा है. राज्यपाल से लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन और उच्च सदन राज्यसभा में इसी क्षेत्र के कई नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर का मान बढ़ा रहे हैं. वहीं, अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन भाजपा की मजबूत पकड़ को दर्शाता है.





कमलेश पासवान : मौजूदा समय में मोदी सरकार में केंदीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं. वह चार बार से गोरखपुर की बांसगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं. पासवान बिरादरी के बड़े चेहरे माने जाते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं. यह भी योगी खेमे के नहीं माने जाते हैं.



शिव प्रताप शुक्ल : मौजूदा राज्यपाल हिमाचल प्रदेश. गोरखपुर सदर से चार बार विधायक. उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे. यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं. मोदी पार्ट 2 सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का भी दायित्व निभा चुके हैं. इन्हें अब तक जो पद मिला है वह योगी विरोधी खेमे के माने जाने की वजह से कहा जाता है.





राधामोहन दास अग्रवाल : बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं. गोरखपुर सदर सीट से चार बार विधायक रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवेद्यनाथ के परम शिष्यों में माने जाते हैं. इनका भी योगी से वर्तमान में छत्तीस का आंकड़ा माना जाता है. यह राज्यसभा के सदस्य हैं. गृह मंत्रालय की स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं. राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते यह राजस्थान और कर्नाटक प्रदेश के प्रभारी की भी भूमिका निभा रहे हैं. पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ हैं.





संगीता यादव : मौजूदा राज्य सभा सांसद हैं. वर्ष 2017 से 2022 तक गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक रही हैं. गठबंधन में यह सीट निषाद पार्टी के खाते में गई तो पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया साथ ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई में राष्ट्रीय मंत्री की भूमिका भी निभा रही हैं.





धर्मेंद्र सिंह : भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. गोरखपुर क्षेत्र के 7 वर्षों तक अध्यक्ष रहे. गोरखपुर महानगर में तीन बार अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं. योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं. भाजपा के अनुषांगिक संगठनों में भी अच्छा प्रतिनिधित्व है. पूर्व डिप्टी मेयर चिरंजीवी चौरसिया पिछले कई साल से भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. पूर्व विधायक बेचन राम एससी/ एसटी आयोग के उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. व्यापारी नेता पुष्पदंत जैन व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष है और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है. चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं.

