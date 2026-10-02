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खाकी छोड़ खादी पहनने चला सिपाही: गोरखपुर में डायल-112 का जवान सस्पेंड, संतकबीरनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी

गोरखपुर डायल-112 में तैनात सिपाही श्याम सुंदर चौहान ड्यूटी छोड़कर संतकबीरनगर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है.

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पुलिस अनुशासन को ठेंगा दिखाकर चुनावी मैदान में उतरा डायल-112 का जवान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:56 PM IST

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संतकबीरनगर: गोरखपुर यूपी डायल-112 में तैनात एक सिपाही का अनुशासनहीनता से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. खाकी वर्दी का अनुशासन भूलकर यह जवान अब खादी पहनकर राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है.

सिपाही श्याम सुंदर चौहान पर आरोप है कि वह ड्यूटी छोड़कर संतकबीरनगर की धनघटा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की जमीन तैयार कर रहा है. विभागीय सेटिंग के दम पर वह करीब एक साल तक ड्यूटी से गायब रहा, जबकि कागजों पर उसकी हाजिरी लगती रही.

सिपाही श्याम सुंदर चौहान. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस लाइन में हाजिरी देने से किया साफ इंकार: करीब तीन महीने पहले जब उच्च अधिकारियों को सिपाही की इस कारस्तानी और लंबी गैरहाजिरी का पता चला, तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया. नियमानुसार निलंबन के बाद सिपाही को पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज करानी थी. हालांकि अनुशासनात्मक कार्रवाई का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पुलिस लाइन में हाजिर नहीं हुआ. सस्पेंड होने के बाद भी सिपाही बेखौफ होकर खुलेआम राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है.

सोशल मीडिया पर लाल टोपी में फ़ोटो वायरल: सिपाही सोशल मीडिया पर सिर पर लाल टोपी लगाए अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहा है और सपा नेताओं के समर्थन में प्रचार में जुटा है. करीब एक महीने पहले धनघटा में हुई सपा की समीक्षा बैठक में उसने सार्वजनिक मंच से भाषण भी दिया. मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उसने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की. उसने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए संविधान बचाने के लिए सपा का साथ देने का आह्वान किया.

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गैरहाजिर सिपाही श्याम सुंदर चौहान पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटा: ड्यूटी से नदारद रहकर खुलेआम राजनीतिक दल का प्रचार करने वाले इस सिपाही के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है. विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. पूरे मामले पर गोरखपुर एसपी क्राइम अयोध्या सिंह ने बताया कि श्याम सुंदर चौहान काफी समय से निलंबित चल रहा है और हाजिरी भी नहीं लगा रहा है. पुलिस उससे संपर्क कर गैरहाजिर रहने का कारण पता लगा रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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