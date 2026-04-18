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गोरखपुर में GDA बकायेदारों को संपति बचाने का दे रहा अंतिम मौका, जानिए क्या है प्रक्रिया

गोरखपुर: वर्षों से जीडीए (Gorakhpur development authority) की संपत्ति आवंटित कराकर उसका उपयोग करने वाले आवंटियों को अब अपनी संपत्ति बचाने का GDA ने अवसर खोल दिया है, जो 18 अप्रैल से अगले तीन माह तक चलेगा. कई बार नोटिस देने के बाद भी जो लोग बकाया नहीं जमा किए हैं, उनके लिए अब GDA ने आखिरी अवसर के रूप में इस अभियान को शनिवार से शुरू किया है. शासन की एक मुश्त समाधान योजना- 2026 के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कब्जेदार आवंटियों को राहत देने की पहल की है. जिसके अंतर्गत आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों के डिफॉल्टरों को बकाया जमा करने का अवसर मिलेगा. आवेदन के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की गई है. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह के अनुसार, जो आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहेगा, उससे साधारण ब्याज ही लिया जाएगा. जो मूल आवंटन के समय निर्धारित दर के बराबर होगा. दंड ब्याज पूरी तरह माफ होगा.

उन्होंने बताया कि आवंटन की तिथि वही मानी जाएगी, जब प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक राशि, ऑनलाइन व ऑफलाइन जमा हो जाएगी. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना मानबेला और सूर्य विहार आवास योजना में विशेष शिविर लगाए जाएंगे. जहां आवेदन और भुगतान की सुविधा मिलेगी. कहा कि जो भी आवंटी इस योजना में पंजीकृत होकर बकाया भुगतान का प्रपत्र भर देगा, उसे आसान किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा भी मिलेगी. अगर इस सुविधा का कोई लाभ नहीं उठाता है तो आगे उसे न तो कोई छूट मिलेगी और न ही वह अपनी सम्पति बचा पाएगा. ऐसे आवंटियों की संख्या सोलह सौ के करीब है, जिनपर 60 करोड़ से अधिक का बकाया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 39 योजनाओं के डिफॉल्टरों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

बताया कि इनके ऊपर जो करीब 60 करोड़ रुपए बकाया है, उसमें 43 करोड़ मूल धनराशि और 17 करोड़ से ज्यादा ब्याज की रकम है. इसमें आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, स्कूल, सहकारी आवास समितियां और मानचित्र डिफाल्टर भी शामिल हैं, जिन पर 50 लाख रुपया बकाया है, उन्हें एक माह के भीतर दो तिहाई रकम चुकानी होगी. शेष रकम को तीन मासिक किस्तों में चुकाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर पाने वालों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. 50 लाख से अधिक से बकाएदार को एक माह के भीतर एक तिहाई जमा करना होगा, बाकी पैसे को छह माह के भीतर द्विमासिक किस्त के आधार पर तीन बार में जमा करना ही होगा. लेकिन जो लोग किसी अन्य विचार से संपत्तियों को फंसा कर रखे हैं या तो वह इसे लें अन्यथा खाली करें, जिससे हम दूसरों को आवंटित कर सकें. प्रतिदिन कम से कम 200 आवेदन लेने और सभी का निस्तारण 90 दिनों में करने का लक्ष्य रखा गया है. समय सीमा में बकाया जमा न करने पर भू राजस्व की तरह वसूली, पंजीकरण निरस्तीकरण और बेदखली की कार्रवाई की जाएगी. आवंटियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है.