गोरखपुर में प्राइवेट बिल्डर्स पूरा करेंगे लोगों का अपने घर का सपना; मिलेंगी सभी सुविधाएं, जानें GDA का प्लान

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने इन प्राइवेट डेवलपर्स को 15 दिन के भीतर डीपीआर उपलब्ध कराने के लिए कहा है.

Published : December 25, 2025 at 9:26 PM IST

गोरखपुर: गोरखपुर में प्राइवेट बिल्डर्स पूरा करेंगे लोगों का अपने घर का सपना पूरा करेंगे. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने इन प्राइवेट डेवलपर्स को 15 दिन के भीतर डीपीआर उपलब्ध कराने के लिए कहा है. बताया जा रहा है कि इन घरों में सभी सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी.

आसान किस्तों पर मिलेगा मनचाहा घर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर तीन प्राइवेट बिल्डर्स अपनी आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी में हैं. जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है. इसका आवंटन 15 जनवरी तक होने की संभावना है.

इन प्रोजेक्ट्स में लोगों को प्लाट भी मिलेंगे और उनके घर का सपना भी पूरा होगा. हालांकि अभी जो प्लाट की कीमतें बतायी जा रही हैं. उनको खरीदना मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा. हां अधिक इनकम वाले लोग इनको आसानी से किस्तों पर भी ले सकते हैं.

80 अविकसित कॉलोनियां GDA ने ध्वस्त कराईं: अभी तक गोरखपुर में विकास प्राधिकरण ही लोगों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करा रहा था. लोगों की परेशानियों को देखते हुए ही प्राधिकरण ने नियम बनाया कि कोई भी निजी डेवलपर बिना मैप स्वीकृति के अपनी कॉलोनी डेवलप नहीं कर सकेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी. करीब 80 ऐसी अविकसित कॉलोनियां GDA ने ध्वस्त कराई हैं.

कॉलोनी चारों तरफ से बाउंड्रीवॉल से घिरी होगी: गोरखपुर नेपाल रोड पर ओमेक्स सिटी डेवलप हो रही है. वहीं गोरखपुर देवरिया रोड पर जीत एसोसिएट अपनी कॉलोनी विकसित करेगा. गोरखपुर-बनारस और देवरिया के बीच के हिस्से में एशप्रा समूह अपनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप को विकसित करेगा. इन कॉलोनी में प्लांट की कीमत करीब 4000 रुपये स्क्वायर फीट तय की गयी है. यह कॉलोनी चारों तरफ से बाउंड्रीवॉल से घिरी होंगी. ओमेक्स सिटी लाल जहदा के 120 एकड़ में विकसित की जा रही है. यह ताल का क्षेत्र था, लेकिन शासन ने टाउनशिप को देखते हुए अभी हाल में ही आवासीय भूभाग घोषित किया है.

241 एकड़ में तीन परियोजनाएं डेवलप होंगी: इस क्षेत्र में कुछ सरकारी परियोजनाएं भी आकार ले सकेंगी. यूपी एसएसएफ के भवन का निर्माण भी ऐसी ही भूमि पर हुआ था. कंदला क्षेत्र में 75 एकड़ में एशप्रा समूह टाउनशिप विकसित करेगा. रामनगर करजहा में जीत एसोसिएट 46 एकड़ क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करेगा. इस तरह कुल 241 एकड़ में यह तीनों परियोजनाएं तैयार होंगी. इन तीनों टाउनशिप के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपना लाइसेंस जारी कर दिया है.

जरूरतमंद लोगों को मिलेगा सपनों का घर: इस आवासीय टाउनशिप में कमर्शियल प्लेस, स्कूल और अस्पताल भी लोगों के लिए उपलब्ध होंगे. हरियाली का मानक पूरा करना होगा. विद्युत आपूर्ति से लेकर सड़क, नाली, सबका पुख्ता इंतजाम इसके भीतर किया जाएगा. यह प्राधिकरण ने अनुबंध में तय किया है. इन तीनों परियोजनाओं को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि, इससे न केवल शहर का सुनियोजित विकास होगा बल्कि जरूरतमंद लोगों को भी आवास पाने का बेहतर अवसर मिलेगा.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षित: प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि नियमों के तहत किसी भी निजी कॉलोनी में लगभग 10% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न ए वर्ग के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है. जो टाउनशिप विकसित होगी, उसमें भी इन नियमों का पालन किया जाएगा. जिससे ऐसे लोगों को भी प्लाट उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें भी सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी.

27 एकड़ में टाउनशिप बनाएगा हैरिटेज इंफ्रा: आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि गैलेंट ग्रुप के आनंदम डेवलपर को बरगदवा में करीब ढाई एकड़ में प्रस्तावित कॉलोनी के लेआउट को जीडी ने मंजूरी दी है. इसी तरह हैरिटेज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को देवरिया मार्ग पर वनस्पति में 10 एकड़ में प्रस्तावित कॉलोनी के तलपट मैप को भी प्राधिकरण स्वीकृति दे दी है. यह कंपनी भविष्य में 27 एकड़ में भी अपने टाउनशिप का विस्तार करने की योजना जीडीए के सामने पेश की है.

