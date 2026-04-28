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रजिस्ट्री न होने से 'सूर्य विहार योजना' के आवंटी परेशान; 36 साल पहले लांच की गई थी, GDA ने लागू की OTS स्कीम

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने वर्ष 1989-90 के दौरान 'सूर्य विहार योजना' लांच की थी. काॅलोनी में करीब 36 साल पहले आवंटियों को आवास आवंटित किये गये थे. आवंटियों का आरोप है कि अपने नाम रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. जीडीए ने बकायेदार आवंटियों के लिये ओटीएस योजना लागू की है. जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि जब यह योजना लांच हुई थी, उस समय एक एग्रीमेंट किया गया था, वह लैंड जीडीए को मिली थी. किसी कारणवश जीडीए के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि इसमें जो भी हमारे लीगल पहलू हैं और जमीन के मालिक हैं उनसे हम लोग बातचीत में हैं और हमारा प्रयास है कि इसे हम लोग जल्द ही शॉर्ट आउट करेंगे. उन्होंने बताया कि जो आवंटी हैं वह ओटीएस योजना का लाभ अभी ले सकते हैं. ओटीएस योजना लागू हो चुकी है. जो हमारे बकायेदार हैं वह आकर योजना का लाभ लेते हुए जो बकाया धनराशि बची है, उसको जमा कर सकेंगे.