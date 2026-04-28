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रजिस्ट्री न होने से 'सूर्य विहार योजना' के आवंटी परेशान; 36 साल पहले लांच की गई थी, GDA ने लागू की OTS स्कीम

जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास है कि मामले को जल्द ही शॉर्ट आउट करेंगे.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:14 PM IST

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गोरखपुर : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने वर्ष 1989-90 के दौरान 'सूर्य विहार योजना' लांच की थी. काॅलोनी में करीब 36 साल पहले आवंटियों को आवास आवंटित किये गये थे. आवंटियों का आरोप है कि अपने नाम रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. जीडीए ने बकायेदार आवंटियों के लिये ओटीएस योजना लागू की है.

जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि जब यह योजना लांच हुई थी, उस समय एक एग्रीमेंट किया गया था, वह लैंड जीडीए को मिली थी. किसी कारणवश जीडीए के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि इसमें जो भी हमारे लीगल पहलू हैं और जमीन के मालिक हैं उनसे हम लोग बातचीत में हैं और हमारा प्रयास है कि इसे हम लोग जल्द ही शॉर्ट आउट करेंगे.

उन्होंने बताया कि जो आवंटी हैं वह ओटीएस योजना का लाभ अभी ले सकते हैं. ओटीएस योजना लागू हो चुकी है. जो हमारे बकायेदार हैं वह आकर योजना का लाभ लेते हुए जो बकाया धनराशि बची है, उसको जमा कर सकेंगे.


इस संबंध में आवंटी उपेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस कॉलोनी में एक आवंटी से मकान खरीदा. पैसों का लेनदेन भी हो गया. सब क्रय-विक्रय स्टैंम्प के जरिए हुआ, लेकिन GDA कह रहा है कि वह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लेकर आएं. उन्होंने कहा कि GDA से गुजारिश है कि उक्त मकान का नंबर आवंटित कर दे.

उन्होंने बताया कि जो लोग बकायदार हैं, जीडीए उनके घर पर नोटिस भेज रहा है. उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता ने कॉलोनी की समस्या को लेकर काफी प्रयास किए लेकिन, इस सरकार में भी सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने बताया कि इस कॉलोनी में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के भी कुछ कर्मचारियों का भी मकान है. ईडब्ल्यूएस के 398 जबकि, मिनी मिग के 116 भूखंड हैं.

सूर्य विहार कॉलोनी निवासी ज्ञानचंद चतुर्वेदी ने बताया कि मकान उनकी पत्नी के नाम पर है. उन्होंने जीडीए की समस्त किस्त का पूरा भुगतान कर दिया है. वह मकान की जीडीए से रजिस्ट्री चाहते हैं लेकिन, अभी जीडीए को ही रजिस्ट्री नहीं हो पाई है.

आवंटियों का कहना है कि हम लोग मकान मालिक बने बैठे हैं. गृहकर-जलकर सब अदा कर रहे हैं लेकिन, रजिस्ट्री से वंचित हैं. ईटीवी भारत ने उस काश्तकार से भी मिलने और बातचीत का प्रयास किया लेकिन, कोई कुछ भी नहीं बोला.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में GDA बकायेदारों को संपति बचाने का दे रहा अंतिम मौका, जानिए क्या है प्रक्रिया

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