ETV Bharat / state

एक्शन में गोरखपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर; 153 अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया जा रहा

जीडीए वीसी आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की जा रही है. गेट और बाउंड्रवॉल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
ध्वस्त करने की प्रकिया शुरू (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण से ले आउट की मंजूरी के बिना अनियोजित कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. करीब 153 ऐसी कालोनियां जीडीए ने चिन्हित की हैं. इनको ध्वस्त करने की प्रकिया शुरू हो गई है.

करीब छह सौ एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में यह अनियोजित कालोनियां बसाई गई हैं. जमीन कारोबारियों ने इनसे करीब 500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

बाउंड्री वॉल और गेट पर चल रहा बुलडोजर: जीडीए वीसी आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि ऐसी कालोनियों पर कार्रवाई की जा रही है. यहां प्लाट खरीदकर लोग फंस जाते हैं. सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर में अवैध कालोनियां (Photo Credit: ETV Bharat)

नगर निगम और GDA को इन कॉलोनी का हैंडओवर लेने में भी समस्या आती है. इसके पहले 88 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया था. अब 65 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है. इनकी बाउंड्री वॉल गिरायी जा रही है. कॉलोनी के लिए बनाए गए गेट भी गिराये जा रहे हैं.

ऐसे पता लगाएं, ले-आउट स्वीकृत है या नहीं: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लाट लेने से पहले लोगों को यह देखना चाहिए कि जीडीए से इसका लेआउट स्वीकृत किया है या नहीं. यह जानकारी जीडीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है.

लोग दफ्तर आकर भी पता लगा सकते हैं. कॉलोनाइजर कृषि योग्य भूमि यह कहकर बेचते हैं कि जमीन का (लैंडयूज) लेआउट बदलवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. जीडीए के एक्शन से जमीन बेचने वालों में हड़कंप है.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (Photo Credit: ETV Bharat)

प्लाट खरीदते समय बरतें सावधानी: खोराबार निवासी कमलेश मौर्य कहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में पांच डिसमिल जमीन खरीदी थी. वह अवैध कॉलोनी थी और जीडीए ने वहां का गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ दी है. उनकी मेहनत की कमाई फंस गयी है.

रुस्तमपुर क्षेत्र में रहने वाले मुन्ना रावत ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2022 में आत्मदीप चौक के पास दो प्लॉट खरीदे थे. वहां निर्माण नहीं करा सके, क्योंकि ले आउट जीडीए से पास नहीं होने के कारण प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई.

विकसित कॉलोनी में प्लाट लेने के फायदे: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा कि नियोजित कॉलोनी में आने वाली समस्याएं लोगों को बताई जा रही हैं. विकसित कॉलोनी में सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होती है. इससे आवागमन और पौधारोपण कॉलोनी में आसान होता है. इनमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क की सुविधा, स्कूल के लिए भी प्लाट का कॉन्सेप्ट होता है.

प्राधिकरण लोगों को कर रहा जागरूक: साथ ही सड़क बनाने से लेकर ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें विकसित किया हुआ होता है. विद्युतीकरण के लिए खंभे और तार स्थाई रूप से सड़क से गुजारे गए होते हैं. इससे बिजली कनेक्शन लेने में कोई असुविधा नहीं होती है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण लोगों को इसको लेकर जागरूक कर रहा है.

यह भी पढ़ें- यूपी अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तान बनीं आगरा की सान्वी; कानपुर की तीन खिलाड़ियों का T20 टीम में सेलेक्शन

TAGGED:

GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
153 ILLEGAL COLONIES DEMOLISHED
COLONIES ARE BEING DEMOLISHED
BULLDOZER ACTION IN GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.