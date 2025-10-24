ETV Bharat / state

एक्शन में गोरखपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर; 153 अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया जा रहा

ध्वस्त करने की प्रकिया शुरू ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण से ले आउट की मंजूरी के बिना अनियोजित कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. करीब 153 ऐसी कालोनियां जीडीए ने चिन्हित की हैं. इनको ध्वस्त करने की प्रकिया शुरू हो गई है. करीब छह सौ एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में यह अनियोजित कालोनियां बसाई गई हैं. जमीन कारोबारियों ने इनसे करीब 500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. बाउंड्री वॉल और गेट पर चल रहा बुलडोजर: जीडीए वीसी आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि ऐसी कालोनियों पर कार्रवाई की जा रही है. यहां प्लाट खरीदकर लोग फंस जाते हैं. सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है. गोरखपुर में अवैध कालोनियां (Photo Credit: ETV Bharat) नगर निगम और GDA को इन कॉलोनी का हैंडओवर लेने में भी समस्या आती है. इसके पहले 88 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया था. अब 65 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है. इनकी बाउंड्री वॉल गिरायी जा रही है. कॉलोनी के लिए बनाए गए गेट भी गिराये जा रहे हैं. ऐसे पता लगाएं, ले-आउट स्वीकृत है या नहीं: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लाट लेने से पहले लोगों को यह देखना चाहिए कि जीडीए से इसका लेआउट स्वीकृत किया है या नहीं. यह जानकारी जीडीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है.