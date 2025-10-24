एक्शन में गोरखपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर; 153 अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया जा रहा
जीडीए वीसी आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की जा रही है. गेट और बाउंड्रवॉल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.
गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण से ले आउट की मंजूरी के बिना अनियोजित कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. करीब 153 ऐसी कालोनियां जीडीए ने चिन्हित की हैं. इनको ध्वस्त करने की प्रकिया शुरू हो गई है.
करीब छह सौ एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में यह अनियोजित कालोनियां बसाई गई हैं. जमीन कारोबारियों ने इनसे करीब 500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
बाउंड्री वॉल और गेट पर चल रहा बुलडोजर: जीडीए वीसी आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि ऐसी कालोनियों पर कार्रवाई की जा रही है. यहां प्लाट खरीदकर लोग फंस जाते हैं. सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है.
नगर निगम और GDA को इन कॉलोनी का हैंडओवर लेने में भी समस्या आती है. इसके पहले 88 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया था. अब 65 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है. इनकी बाउंड्री वॉल गिरायी जा रही है. कॉलोनी के लिए बनाए गए गेट भी गिराये जा रहे हैं.
ऐसे पता लगाएं, ले-आउट स्वीकृत है या नहीं: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लाट लेने से पहले लोगों को यह देखना चाहिए कि जीडीए से इसका लेआउट स्वीकृत किया है या नहीं. यह जानकारी जीडीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है.
लोग दफ्तर आकर भी पता लगा सकते हैं. कॉलोनाइजर कृषि योग्य भूमि यह कहकर बेचते हैं कि जमीन का (लैंडयूज) लेआउट बदलवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. जीडीए के एक्शन से जमीन बेचने वालों में हड़कंप है.
प्लाट खरीदते समय बरतें सावधानी: खोराबार निवासी कमलेश मौर्य कहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में पांच डिसमिल जमीन खरीदी थी. वह अवैध कॉलोनी थी और जीडीए ने वहां का गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ दी है. उनकी मेहनत की कमाई फंस गयी है.
रुस्तमपुर क्षेत्र में रहने वाले मुन्ना रावत ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2022 में आत्मदीप चौक के पास दो प्लॉट खरीदे थे. वहां निर्माण नहीं करा सके, क्योंकि ले आउट जीडीए से पास नहीं होने के कारण प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई.
विकसित कॉलोनी में प्लाट लेने के फायदे: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा कि नियोजित कॉलोनी में आने वाली समस्याएं लोगों को बताई जा रही हैं. विकसित कॉलोनी में सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होती है. इससे आवागमन और पौधारोपण कॉलोनी में आसान होता है. इनमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क की सुविधा, स्कूल के लिए भी प्लाट का कॉन्सेप्ट होता है.
प्राधिकरण लोगों को कर रहा जागरूक: साथ ही सड़क बनाने से लेकर ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें विकसित किया हुआ होता है. विद्युतीकरण के लिए खंभे और तार स्थाई रूप से सड़क से गुजारे गए होते हैं. इससे बिजली कनेक्शन लेने में कोई असुविधा नहीं होती है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण लोगों को इसको लेकर जागरूक कर रहा है.
