गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक-युवती के शव, हत्या-आत्महत्या में उलझी पुलिस

पिपराइच थाना क्षेत्र का मामला. युवती की मां ने युवक और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रेलवे ट्रैक पर मिले युवक और युवती के शव.
रेलवे ट्रैक पर मिले युवक और युवती के शव. (Photo Credit: Family members/Railway police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. युवती के शरीर पर कपड़े न होने से मौके पर जुटी भीड़ में तरह-तरह की चर्चा थी. युवक और युवती के शवों की शिनाख्त के बाद पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है. हालांकि पुलिस ने घटना को प्रथमदृष्टया संदिग्ध मानते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के शव पड़े होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची जीआरपी और क्षेत्रीय थाने की पुलिस टीम ने शवों की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. युवती (18) कपड़े की दुकान पर काम करती थी. उसके पिता बंगलूर में काम करते हैं. सूचना के बाद वह वहां से निकल पड़े हैं. युवक विश्वकर्मा कुमार (21) हैदराबाद में पेंट पालिश का काम करता था. वह दो दिन पहले ही अपने घर लौटा था. सोमवार शाम दोनों को रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा गया था.

जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह के मुताबिक युवती की मां का कहना है कि सोमवार सुबह बेटी रोज की तरह दुकान पर गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी. रात करीब नौ बजे रेलवे ट्रैक पर उसके लाश पड़ी होने की सूचना मिली. युवती की मां का आरोप है कि युवक आए दिन छेड़खानी करता था, जिससे वह काफी परेशान थी. दुकानदार ने बताया कि युवती शाम करीब सात बजे दुकान से निकली थी. बहरहाल मामले में प्रेम संबंध, पारिवारिक विवाद और छेड़खानी के आरोप समेत सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

SUICIDE IN GORAKHPUR
MURDER IN LOVE AFFAIR
GORAKHPUR CRIME
DEAD BODY FOUND ON RAILWAY TRACK
