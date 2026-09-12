ETV Bharat / state

क्या गोरखपुर DDU ने कर ली बदलाव की बड़ी तैयारी, क्या है नए कुलपति का प्लान, जानिए

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नवागत कुलपति केपी सिंह विश्वविद्यालय की दिशा बदलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं. गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं ताकि छात्रों को घर बैठे एक क्लिक पर सारी सुविधा और जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके. उनकी कोशिश है कि सभी संबद्ध विद्यालय ऑनलाइन हो जाए ताकि बात-बात में विश्वविद्यालय के चक्कर उन्हें न लगाना पड़े.



इस बारे में कुलपति केपी सिंह का कहना है कि सबसे ज्यादा जरूरत विश्वविद्यालय को डिजिटल मोड में लाने की है. कोशिश यह रहेगी की विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यालय हो या उनके छात्र उनके सभी का ऑनलाइन हो जाए और उन्हें विश्वविद्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े.



इसके अलावा परीक्षा सुधार में भी काम करेंगे सामाजिक रिसर्च और व्यावसायिक रिलेशंस को बेहतर बनाने की पहल की है. इस संस्थान को ग्लोबल संस्थान की तरफ ले जाने की मुहिम में जुटेंगे.



उन्होंने बताया कि मुझे पुराना अनुभव है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विश्वविद्यालय चल रहा है उस हिसाब से इसे चलाया नहीं जा सकता. हमें अपनी सोच को बदलना होगा. अगर नहीं बदले हैं तो उसी में हम उलझे रहेंगे. बदलाव के इस दौर में हम फिट नहीं बैठेंगे. हमें दुनिया को बताना होगा कि हमारे बच्चे कहीं भी किसी भी रूप में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे.



कुलपति के मुताबिक विश्वविद्यालय स्तर पर यह कोशिश रहेगी जो हमारी प्रयोगशालाएं सक्षम है हमारे स्टार्टअप एंटरप्रन्योरशिप और इक्यूवेशन सेंटर चालू रहे और बेहतर काम करें. उनका मानना है कि कैंपस में आते ही छात्र इतना व्यस्त हो जाए कि उन्हें घर जाने की इच्छा ही ना रहे इस प्रकार का माहौल विश्वविद्यालय में दिया जाए. कुल मिलाकर गोरखपुर विश्वविद्यालय को नया लुक देने की तैयारी में तमाम गुणात्मक सुधार किए जाएंगे.