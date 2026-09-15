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गोरखपुर : DDU ने शोध प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, 25 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र की शोध पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. इच्छुक अभ्यर्थी अब 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदक बुधवार से विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल dduguadmission.in पर फॉर्म भर सकते हैं.

प्रवेश प्रकोष्ठ निदेशक प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि शोध पात्रता परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व में 15 सितंबर निर्धारित थी. कुछ विषयों में सीटों की स्थिति में परिवर्तन के बाद कुछ आवेदकों ने अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था जिस पर विचार करते हुए कुलपति प्रो. के पी सिंह ने व्यापक अभ्यर्थी हित में आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी. इस अनुमति के बाद शोध पात्रता परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है.

प्रोफेसर हर्ष सिंह के मुताबिक इस बार विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कॉलेजों को मिलाकर कुल 868 सीटों पर प्रवेश होना है. इस सत्र में नियमित पूर्णकालिक मोड की कुल 753 सीटें हैं, जिनमें से 343 सीटें विश्वविद्यालय कैंपस के लिए और 483 सीटें संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए स्वीकृत हैं. इसके साथ ही, परिसर में संचालित स्ववित्तपोषित श्रेणी के अंतर्गत 76 पूर्णकालिक सीटें हैं. इसके अतिरिक्त पार्ट टाइम मोड की 42 सीटों पर भी प्रवेश होगा.