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IIRF रैंकिंग 2026 में गोरखपुर के DDU और MMUT को मिला स्थान; यूपी से सिर्फ तीन विश्वविद्यालय शामिल

गोरखपुर: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) और मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी (MMMUT) ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (आईआईआरएफ) 2026 में, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन विभाग (डीबीए) के प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी बी-स्कूलों की श्रेणी में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है. वहीं एमएमएमयूटी को IIRF रैंकिंग में मैनेजमेंट श्रेणी में देश में 66वां स्थान मिला है.

डीडीयू को प्रदेश स्तर पर 11वीं रैंक: यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के केवल तीन राज्य विश्वविद्यालय ही देश के शीर्ष 100 सरकारी बी-स्कूलों की सूची में स्थान बना सके हैं, जिनमें दीन दयाल उपाध्याय और मदन मोहन टेक्निकल विश्वविद्यालय भी शामिल है. डीडीयू को प्रदेश स्तर पर 11वीं रैंक प्राप्त हुई है. आईआईआरएफ रैंकिंग में संस्थानों का मूल्यांकन शैक्षणिक प्रतिष्ठा, रोजगारपरक परिणाम, शोध उपलब्धियां, छात्र प्रोफाइल, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संस्थागत विकास, पूर्व छात्र प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव एवं जनधारणा सहित विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है. यह रैंकिंग संस्थागत आंकड़ों, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं तथा प्रदर्शन संकेतकों के व्यापक विश्लेषण पर आधारित होती है.



इन दोनों विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग से जारी सूचन के आधार पर डीडीयू ने आईआईआरएफ-2026 में विश्वविद्यालय ने 1000 में से 751.42 का समग्र वेटेड इंडेक्स स्कोर प्राप्त किया। विभिन्न मानकों में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। अकादमिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation) में 85.66, डिमांड रेशियो एवं छात्र प्रोफाइल (Demand Ratio & Student Profile) में 84.10, ग्रेजुएट आउटकम्स एवं रोजगार क्षमता (Graduate Outcomes & Employability) में 84.08, शोध परिणाम (Research Outcomes) में 82.10, नियोक्ता प्रतिष्ठा एवं अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण (Employer Reputation & International Outlook) में 82.99, कल्याण एवं संस्थागत विकास (Wellbeing & Institutional Development) में 82.99, सहकर्मी धारणा एवं पूर्व छात्र प्रतिक्रिया (Peer Perception & Alumni Feedback) में 81.88 तथा प्रभाव एवं मूल्य संवर्धन (Impact & Value Addition) में 80.77 अंक प्राप्त हुए।



इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.

विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और सम्मान का विषय: उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष 100 सरकारी बी-स्कूलों में स्थान प्राप्त करना तथा उत्तर प्रदेश के चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल होना विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और सम्मान का विषय है. यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, नवाचार, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है. विश्वविद्यालय भविष्य में भी शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और संस्थागत विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा. वहीं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कुलपति अनुपमा कौशिक शर्मा ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है. उमीद जताई है कि आने वाले वर्षों में इसकी रैंकिंग में और सुधार होगा.



कुलपति ने इस उपलब्धि के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन, प्रेरणा और राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता संवर्धन, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस उपलब्धि पर उम्मीद जताई है विश्वविद्यालय में आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा, शोध एवं प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और सुदृढ़ करेगा.