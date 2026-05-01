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कारगिल शहीदों की याद में साइकिल यात्रा; गोरखपुर पहुंचे महराजगंज के शिवम का स्वागत, पहले से हैं कई रिकॉर्ड

कारगिल शहीदों की याद में शिवम की साइकिल यात्रा. ( Photo Credit : ETV Bharat )