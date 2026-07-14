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गोरखपुर: फर्जी लोन और नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार, 10% कमीशन का लालच देकर खुलवाए 100 बैंक खाते

छात्र मेटा विज्ञापन और फर्जी लोन कंपनी के जरिए करीब 100 बैंक खाते खुलवाकर देश भर में साइबर ठगी कर रहे थे.

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किराये के कमरे से चल रहा था फर्जी लोन का रैकेट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:46 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर साइबर बज्र अभियान के तहत कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में, फर्जी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड, नकद रुपये और बैंक में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

दोनों आरोपी छात्र हैं और अभी पढ़ाई कर रहे थे. अब तक दोनों ने मिलकर विभिन्न लोगों के नाम पर करीब 100 बैंक खाते खुलवाए हैं.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

10 प्रतिशत कमीशन पर खुलवाते थे फर्जी खाते: पकड़े गए आरोपियों में मनजीत कुमार (निवासी वारसलीगंज, जनपद नवादा, बिहार) और विजय विश्वकर्मा (निवासी बेलवा बुजुर्ग बैरसैना, थाना अहिरौली, जनपद कुशीनगर) शामिल हैं. ये दोनों शातिर ठग गोरखपुर में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई-लिखाई करते थे. इसी बीच इन्हें ठगी का नशा लगा और इन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों से शुरुआत की. इसके बाद अन्य लोगों का 10% कमीशन के नाम पर खाता खुलवाने लगे और इन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम मंगाते थे.

नौकरी का झांसा देकर यूको बैंक में खुलवाया खाता: ठगी की रकम को दोनों आपस में बंदरबांट कर हजम कर जा रहे थे. उन्होंने कुछ लोगों को फाइनेंस कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर यूको बैंक में पहले खाता खुलवाया और उसमें ठगी की रकम मंगाने लगे. इसी दौरान एक पीड़ित का खाता बैंक ने संदिग्ध लेनदेन के कारण फ्रीज कर दिया. पीड़ित जब बैंक पहुंचा तो अपने खाते का ट्रांजेक्शन देखकर दंग रह गया और इस बात की शिकायत तुरंत पुलिस से की.

मेटा एड्स के जरिए बिछाया जाल: पुलिस की जांच में दोनों आरोपी पकड़े गए और उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड, 6 सिम और 1500 रुपये नकद बरामद हुए. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने फर्जी लोन कंपनी का वेब पेज बनाया था और Meta Ads के माध्यम से उसका प्रचार-प्रसार करते थे. लोन का विवरण प्राप्त होने के बाद इच्छुक लोगों से स्वयं को बैंक कर्मचारी बताकर और फर्जी आईडी भेजकर पहले उन्हें विश्वास में लेते थे. इसके बाद लोन स्वीकृत होने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन एवं इंश्योरेंस के नाम पर मोटी रकम मांगते थे.

रकम मिलते ही एटीएम से निकालते थे कैश: रकम मिलते ही वे खाते से तुरंत एटीएम कार्ड के जरिए पैसा निकाल लेते थे और पीड़ित का नंबर ब्लॉक कर देते थे. जिसके चलते पीड़ित का उनसे दोबारा संपर्क नहीं हो पाता था. पुलिस इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) व 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई कर रही है. क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की गहनता से जांच जारी है.

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