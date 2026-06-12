गोरखपुर में 14 वर्षीय किशोरी ने की खुदकुशी, लोगों ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की, मौत
स्थानीय लोगों ने किशोरी को पानी से निकालकर सीपीआर भी दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:31 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध रामगढ़ ताल पहुंचकर 14 वर्षीय किशोरी ने अपनी जान दे दी. चूंकि रामगढ़ ताल के आसपास पर्यटन के कारण हर समय तमाम लोग मौजूद रहते हैं, इसलिए किशोरी के डूबते ही वहां मौजूद स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए तुरंत ताल में कूद पड़े. लोगों ने किशोरी को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी सांसें कुछ समय के लिए चल रही थीं. मौके पर मौजूद लोगों ने किशोरी की जान बचाने के लिए उसे तत्काल CPR भी दी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.
भदोही से आकर गोरखपुर के दाउदपुर में रह रहा था परिवार: रामगढ़ ताल थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मूल रूप से भदोही जिले के सुरियावा के रहने वाले रिंकू वर्तमान में कैंट थाना क्षेत्र के दाउदपुर इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनकी 14 वर्षीय बेटी ने शुक्रवार दोपहर करीब 12:00 बजे के आसपास अचानक रामगढ़ ताल पहुंचकर सुसाइड कर लिया. वहां मौजूद नाविकों और स्थानीय निवासियों ने जैसे ही किशोरी को डूबते देखा, वे उसे बचाने के लिए बिना सोचे ताल में उतर गए थे.
जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने किशोरी को घोषित किया मृत: स्थानीय लोगों ने किशोरी को बाहर निकाल कर जमीन पर लिटाया और प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सीपीआर देकर उसकी हालत सुधारने की लगातार कोशिश की. लेकिन जब काफी प्रयासों के बाद भी उसकी शारीरिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो आनन-फानन में उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया. जिला अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सकों ने गहन जांच के बाद किशोरी कोमृत घोषित कर दिया. पीड़ित परिजनों के मुताबिक, सुबह घर में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, तनाव या झगड़ा नहीं हुआ था और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाडली बिटिया ने आखिर ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया.
कैंट क्षेत्राधिकारी अरुण एस ने दी मामले की जानकारी: परिजनों को मासूम बिटिया के ताल में कूदने की बेहद दुखद सूचना स्थानीय पुलिस के माध्यम से दी गई थी. इसके बाद बदहवास हालत में जिला अस्पताल पहुंचे पिता रिंकू ने रोते-बिलखते हुए अपनी बिटिया के शव की शिनाख्त की. मामले पर क्षेत्राधिकारी कैंट गोरखपुर अरुण एस ने बताया कि स्थानीय नागरिकों की मदद से किशोरी बाहर निकाला गया. जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी स्थानीय पुलिस: कैंट पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वर्तमान में पुलिस के पास तमाम ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं कि आखिर 14 वर्षीय लड़की ने इतनी कम उम्र में आत्महत्या क्यों की. परिवार का कोई भी सदस्य इस आत्मघाती कदम के पीछे की कोई ठोस वजह बताने में पूरी तरह असमर्थ है, इसलिए पुलिस अब मृतका के मोबाइल फोन और सहेलियों से पूछताछ के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.
यह भी पढ़ें- इलाहाबादी सुर्खा के बागों पर खड़े हो गए क्रंकीट के जंगल, अब पहचान पर संकट, क्या बचा पाएगा अपनी मिठास?