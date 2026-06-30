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गोरखपुर में बहू ने चाकू से सास को किया जख्मी, मोबाइल पर बात करने से रोका तो हुई गुस्सा

गोरखपुर: एम्स थाना क्षेत्र में सास ने बहू को फोन पर बात करने से रोका तो आक्रोशित बहू ने सास को चाकू घोंप दिया. इस बात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एम्स में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. आरोपी बहू को पुलिस हिरासत में ले लेकर पूछताछ कर रही है.

मोबाइल ने बनाया शैतान: मलमलिया गांव की ये सनसनीखेज वारदात है. भगवान दास के बेटे की शादी शादी 2025 मई में हुई थी. बेटा दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है. बहू को 3 महीने पहले बेटा हुआ था. बेटे के जन्म के बाद सास, ससुर और बहू गांव में रहते थे, जबकि बेटा दिल्ली में रहता है. सोमवार को बहू फोन पर किसी से बात कर रही थी. सास ने फोन पर बात करने को लेकर टोक दिया तो बहू बिफर गई, और रात को चाकू से सास के पीठ पर वार कर दिया.