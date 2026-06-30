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गोरखपुर में बहू ने चाकू से सास को किया जख्मी, मोबाइल पर बात करने से रोका तो हुई गुस्सा

बहू पर मोबाइल से प्रेमी से बात करने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

गोरखपुर: अवैध संबंध ने बनाया शैतान!
गोरखपुर: अवैध संबंध ने बनाया शैतान! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 6:32 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 6:40 PM IST

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गोरखपुर: एम्स थाना क्षेत्र में सास ने बहू को फोन पर बात करने से रोका तो आक्रोशित बहू ने सास को चाकू घोंप दिया. इस बात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एम्स में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. आरोपी बहू को पुलिस हिरासत में ले लेकर पूछताछ कर रही है.

मोबाइल ने बनाया शैतान: मलमलिया गांव की ये सनसनीखेज वारदात है. भगवान दास के बेटे की शादी शादी 2025 मई में हुई थी. बेटा दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है. बहू को 3 महीने पहले बेटा हुआ था. बेटे के जन्म के बाद सास, ससुर और बहू गांव में रहते थे, जबकि बेटा दिल्ली में रहता है. सोमवार को बहू फोन पर किसी से बात कर रही थी. सास ने फोन पर बात करने को लेकर टोक दिया तो बहू बिफर गई, और रात को चाकू से सास के पीठ पर वार कर दिया.

गोरखपुर: चाकूबाज बहू गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat)

112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम मलमलिया निवासी आशा देवी को उनकी बहू ने पारिवारिक विवाद के दौरान प्राण घातक हमला करके घायल कर दिया है. प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल आशा देवी को चिकित्सीय उपचार हेतु एम्स में भर्ती कराया, और मौके पर मौजूद अभियुक्त वंदना को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. आशा देवी के पति के तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है- आभा सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट

बहू पर अवैध संबंध का शक: हमले में घायल सास ने कहा की बहू का अवैध संबंध है. और वह रात को बात करती है. मना करने पर हमेशा झगड़ जाती है, इसके लिए कई बार टोका लेकिन मान नहीं रही. इसी रंजिश के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है.

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Last Updated : June 30, 2026 at 6:40 PM IST

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