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गोरखपुर में शादी का झांसा देकर अपहरण मामले में दोषी को 6 साल की सजा, 15 हजार जुर्माना

गोरखपुर अदालत का फैसला, अपहरण के आरोपी को 6 साल का सश्रम कारावास. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जिले में शादी का झांसा देकर अपहरण करने के एक पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. साल 2012 में थाना सहजनवां में दर्ज केस में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 6 साल के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कनविक्सन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है.

बता दें, ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी गोरखपुर की अदालत ने धारा 366 भादवि के तहत सुनाया है. जिसमें अभियुक्त प्रेमाशंकर उर्फ गरीब पुत्र रामदुलारे निवासी रानीपुर थाना सहजनवां को दोषी पाया गया.

पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका के चलते अभियोजन पक्ष मजबूत रहा, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश चन्द्र पाण्डेय और एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला ने प्रभावी पैरवी करते हुए, दोष उजागर होने में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया.