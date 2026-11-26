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गोरखपुर: संविधान दिवस के सहारे संवारी जाएंगी 90 अंबेडकर प्रतिमाएं

गोरखपुर में कार्यक्रम ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को मंडलायुक्त सभागार से लेकर और कलेक्ट्रेट हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इसमें जो सबसे खास कार्यक्रम था, वह जिले की 9 विधानसभा सीटों के 90 स्थान पर, जहां पहले से डॉ अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी. इनके जीर्णोद्धार और यहां की जरूरी सुविधाओं को विकसित करने की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में आयोजित हुए इस तरह के कार्यक्रम में खुद लाइव जुटे और इसका प्रसारण जगह-जगह प्रतिमाओं के पास किए जा रहे आयोजन में देखा गया. खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जो भी अंबेडकर की प्रतिमा चिन्हित की गई हैं, वहां की आवश्यक सुविधाओं को 10 लाख रुपये से दुरुस्त करने का निर्देश दिया है.

संविधान दिवस के सहारे संवारी जाएंगी 90 अंबेडकर प्रतिमाएं (Video Credit; ETV Bharat) प्रत्येक विधानसभा में करीब एक करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस कार्य को करने की जिम्मेदारी गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को मिली है. गोरखपुर में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रदीप शुक्ला, पिपराइच में महेंद्र पाल और ग्रामीण में विपिन सिंह प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार समेत अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़े. वही संविधान दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर प्रतिमाओं के सुंदरीकरण और नवनिर्माण की प्रक्रिया को विरोधी दल के नेताओं ने चुनावी स्टंट बताया है.