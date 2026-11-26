गोरखपुर: संविधान दिवस के सहारे संवारी जाएंगी 90 अंबेडकर प्रतिमाएं
सीएम योगी ने दिया है निर्देश, 10 लाख रुपये से दुरुस्त की जाएंगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:56 PM IST
गोरखपुर: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को मंडलायुक्त सभागार से लेकर और कलेक्ट्रेट हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इसमें जो सबसे खास कार्यक्रम था, वह जिले की 9 विधानसभा सीटों के 90 स्थान पर, जहां पहले से डॉ अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी. इनके जीर्णोद्धार और यहां की जरूरी सुविधाओं को विकसित करने की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में आयोजित हुए इस तरह के कार्यक्रम में खुद लाइव जुटे और इसका प्रसारण जगह-जगह प्रतिमाओं के पास किए जा रहे आयोजन में देखा गया. खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जो भी अंबेडकर की प्रतिमा चिन्हित की गई हैं, वहां की आवश्यक सुविधाओं को 10 लाख रुपये से दुरुस्त करने का निर्देश दिया है.
प्रत्येक विधानसभा में करीब एक करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस कार्य को करने की जिम्मेदारी गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को मिली है. गोरखपुर में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रदीप शुक्ला, पिपराइच में महेंद्र पाल और ग्रामीण में विपिन सिंह प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार समेत अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़े. वही संविधान दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर प्रतिमाओं के सुंदरीकरण और नवनिर्माण की प्रक्रिया को विरोधी दल के नेताओं ने चुनावी स्टंट बताया है.
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडेय ने कहा कि चुनावी वर्ष करीब है. इसलिए संविधान दिवस के बहाने प्रदेश की भाजपा सरकार मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए अंबेडकरवादियों को खुश करना चाहती है. लेकिन इस विचारधारा से जुड़े हुए मतदाताओं पर सरकार के इस पहल का कोई असर पढ़ने वाला नहीं वह भी जानते हैं कि सरकार मौके का फायदा उठा रही है.
प्रतिमाओं के नवनिर्माण और सुविधाओं के विकास के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि इन प्रतिमाओं के स्थल पर फर्श और दीवार को ठीक किया जाएगा. पेयजल के साथ रोशनी की भी व्यवस्था की जाएगी. जो प्रतिमा टूटी या अधूरी है, उसे पूर्ण कराया जाएगा. जिसके ऊपर छत नहीं है, वहां छत डाली जाएगी. इस प्रकार जिले की 90 अंबेडकर प्रतिमाओं को मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश के बाद सुदृढ़ और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाएगा. जो बाबा साहब का सम्मान होगा.
कहा कि संविधान दिवस पर इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से लोगों में बड़ा ही सकारात्मक संदेश गया है. जिले में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और हर जगह विधायक या उनके प्रतिनिधि इसका कार्यक्रम में शामिल रहे. लोगों की भी भारी मौजूदगी रही.
वहीं सरकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए उसके मूल आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया. मंडलायुक्त ने संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई.
उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल भावों को आत्मसात करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से करने का संदेश दिया. कार्यक्रम के दौरान संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है. यह प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करने के साथ ही राष्ट्र, समाज और व्यवस्था के प्रति कर्तव्यों का बोध भी कराता है. संविधान के प्रति सम्मान और उसके प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक नागरिक तथा सरकारी सेवक की जिम्मेदारी है.
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