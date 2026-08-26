फर्जी तरीके से लोन लेकर हड़पने के मामले में सिपाही गिरफ्तार, गोरखपुर पुलिस ने रखा था 25000 का इनाम
गोरखपुर ने 2 साल से फरार सिपाही को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 12:26 PM IST
गोरखपुर : फर्जीवाड़ा करके बैंक ऑफ़ बड़ौदा की गोरखपुर की बेतियाहाता, गोलघर मुख्य शाखा और मेडिकल कॉलेज रोड शाखा से लोन लेकर फरार चल रहे आरोपी सिपाही नीतीश यादव गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. पुलिस के मुताबिक रविवार को आरोपी दुबई की फ्लाइट से दिल्ली आया था. इस दौरान वहां मौजूद एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ कर गोरखपुर पुलिस को सूचना दी थी. इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी सिपाही को गोरखपुर लाया गया.
पुलिस नगर अधीक्षक निमिष पाटील ने बताया कि 2019 बैच का सिपाही नीतीश यादव आजमगढ़ के 20वीं बटालियन में भर्ती हुआ था. पहली तैनाती 2023 में महराजगंज जिले में हुई थी. महराजगंज पुलिस में रहते हुए नीतीश ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की गोरखपुर की बेतियाहाता, गोलघर मुख्य शाखा और मेडिकल कॉलेज रोड शाखा से फर्जीवाड़ा करके लोन लिया था. इसके अलावा अपने साथी प्रमोद कुमार यादव, संदीप कुमार यादव, लक्ष्मीकांत यादव, अजय साहनी, संदीप अग्रहरि के नाम पर पीएसपी बचत खाता खुलवाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पर्सनल लोन प्राप्त कर लिया.
लोन के बाबत हर महीने 1 लाख से अधिक की किस्त आ रही थीं. तीन महीने तक वह किस्त जमा कर पाया था. इसके बाद 2024 दिसंबर से महराजगंज पुलिस लाइन से फरार हो गया. नीतीश यादव के खिलाफ महाराजगंज के कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख आशीष सिंह ने महाराजगंज के कोतवाली थाना में आरोपी सिपाही नीतीश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी.
उप क्षेत्रीय प्रमुख ने बताया कि आरोपी सिपाही नीतीश ने मेडिकल कॉलेज की शाखा से 5 लाख, गोलघर शाखा से 23 लाख, बेतियाहाता शाखा से 11 लाख 70 हजार समेत कुल 39 लाख 70000 हजार रुपये फर्जीवाड़ा कर लोन कराया है. इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी.