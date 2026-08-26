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गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद श्याम कुमार ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही ऐसी बात

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी और महाराष्ट्र से सांसद श्याम कुमार दौलत ने साझा की चुनावी रणनीति.

मीडिया से मुखातिब महाराष्ट्र से सांसद श्याम कुमार दौलत.
मीडिया से मुखातिब महाराष्ट्र से सांसद श्याम कुमार दौलत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 2:56 PM IST

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गोरखपुर : किसी भी पार्टी में एक-दूसरे को काटकर आगे बढ़ने में नेता लगे रहते हैँ. ताजा मामला देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाने में लगे हैं, यह पूरा देश जानता है. यह बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी और महाराष्ट्र से सांसद श्याम कुमार दौलत ने बुधवार को गोरखपुर में कहीं.

मीडिया से मुखातिब महाराष्ट्र से सांसद श्याम कुमार दौलत. (Video Credit : ETV Bharat)

सांसद श्याम कुमार बुधवार को गोरखपुर में थे और कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन के चुनाव को संपन्न करने के लिए पहुंचे हुए थे. पत्रकारों से बात करते हो उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह तय किया है कि जिला और महानगर इकाइयों का गठन जिले स्तर पर की गई समीक्षा के बाद किया जाएगा. दिल्ली से अब कोई जिला अध्यक्ष नहीं थोपा जाएगा. जिला अध्यक्षों को यह अधिकार दिया जाएगा कि पार्टी में जो निर्णय स्थानीय स्तर के चुनाव या विषयों को लेकर होगा उसी को केंद्रीय नेतृत्व भी मानेगा.




सांसद श्याम कुमार ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के लिए संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास जरूरी है. उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसी संसाधनों और रुपयों से भरे संगठन से हैं. इसके बावजूद हम जनता के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति योग्य हो और कांग्रेस के विचारधारा से अपने आप को मजबूती से जोड़कर रखता हो उसे संगठन की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है. ऐसे व्यक्ति की जानकारी करने और उसके बारे में पूरी समीक्षा करने के लिए ही हम महाराष्ट्र से चलकर गोरखपुर पहुंचे हैं.

उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आपसी सहमति बनी है और किसे कहां से लड़ाना है इसका निर्णय कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेना है. जेन जी आज के समय राहुल गांधी को खासा पसंद कर रहा है. प्रयागराज की रैली को प्रशासन रद्द करने के लिए मैदान को कीचड़ से भर दिया था फिर भी लाखों नौजवान राहुल गांधी को सुनने के लिए उमड़ पड़े. बदलाव का समय चल रहा है, ऐसे में हमें अपने को और मजबूती से खड़ा करना है.

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