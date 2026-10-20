ETV Bharat / state

गोरखपुर: सीएम योगी ने किया राजा राम का तिलक; भव्यता से निकला विजयदशमी जुलूस, पुष्पवर्षा

भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण के स्वरूप की आरती उतारते सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सत्य, न्याय और धर्म की विजय प्रतिष्ठा के पावन महापर्व, विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार शाम गोरक्षपीठाधीश्वर की पारंपरिक ‘विजयादशमी शोभायात्रा’ आस्था की लहरों पर सवार होकर निकली. दिव्यता और भव्यता के पुट वाली शोभायात्रा में रास्ते भर पुष्पवर्षा होती रही. गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस शोभायात्रा का अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह से भावपूर्ण स्वागत किया. फूलों से सजे रथ (विशेष वाहन) पर गोरखनाथ मंदिर के महंत के पारंपरिक परिधान में शोभायात्रा की अगुवाई कर रहे गोरक्षपीठाधीश्वर का मुस्लिम और सिंधी समाज के साथ ही सर्वसमाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया. गोरक्षपीठाधीश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मंगलमय जीवन की कामना की और नौ दिन तक चले शारदीय नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया. मंगलवार को गोरक्षनगरी में शिवावतार गुरु गोरखनाथ जी की पूजा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के राजतिलक तक, विजयादशमी की ऐतिहासिक परंपरा जीवंत हुई.

गोरखपुर में सीएम योगी (Video Credit; ETV Bharat) नाथ संप्रदाय की विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के कई अनुष्ठान और परंपराएं अद्भुत हैं. इन्हीं में से एक प्रमुख परंपरा है विजयादशमी की शोभायात्रा. मंगलवार को इस पावन पर्व पर शाम करीब साढ़े चार बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजन कर और उनका आशीर्वाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार हुए. इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. नाथपंथ के विशेष वाद्ययंत्र नागफनी, तुरही, नगाड़े, डमरू दल व बैंड बाजे की धुन और हनुमान दल के बालकों के हैरतंगेज करतब के बीच शोभायात्रा आगे बढ़ी. पूरे रास्ते दोनों किनारे पर श्रद्धा से भाव विभोर लोग गोरक्षपीठाधीश्वर की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे थे.