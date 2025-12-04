ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र हो या व्यक्ति जो अपनी संस्कृति खोता है, वह अपनी पहचान भी खो देता है

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण को भी याद दिलाया. साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में किसी मनुष्य के लिए अयोग शब्द नहीं कहा गया है. यदि कोई मनुष्य को अयोग्य कहता है, तो उसके मनुष्य होने पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे. जिसका साफ अर्थ है कि यदि कोई अयोग्य है तो कोई उसका योजक (मार्गदर्शक) नहीं है.

गोरखपुर: योगी गुरुवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापना सप्ताह समारोह के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र हो या व्यक्ति, यदि वह अपनी संस्कृति खो देता है, तो उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है. हमें अपने विरासत और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए.

शोभायात्रा में बच्चों को सलामी: योगी जिस समारोह को संबोधित कर रहे, वह हर साल 4 दिसंबर को आयोजित होता है, कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित किया जाता है. ये 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के विभिन्न कला कौशल को एक मंच पर लाने वाला आयोजन है. इसके उद्घाटन अवसर पर देश के नामी लोग पधारते रहे हैं, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला. इस बार समारोह के शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी मुख्य अतिथि रहे. जिन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान निकाली गई शोभायात्रा में शामिल बच्चों को सैल्यूट किया और NCC के कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

राष्ट्रीय एकता को बनाएं मजबूत: इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम जाति के आधार पर बंटे थे. इसलिए विदेशी आक्रांता हमारे देश में अपना साम्राज्य फैलाने में सफल हो गए. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आग कहीं लगी है तो आज नहीं, तो कल हम भी उससे प्रभावित हो सकते हैं. धुआं निकलते ही हमें सचेत हो जाना चाहिए. समाज में बढ़ते विद्वेष की खाई को चौड़ा होने से हमें रोकने का प्रयास करना होगा. जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं, बल्कि देश की पहचान राष्ट्र और राष्ट्रीयता के रूप में होनी चाहिए. हमें राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता के लिए पूरे लगन से जुट जाना होगा.

मोदी का चौथा संकल्प बेहद महत्वपूर्ण: प्रधानमंत्री मोदी के 5 संकल्पों में ये चौथा संकल्प बेहद महत्वपूर्ण है. सीएम योगी ने कहा कि आज से 2000 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का 46% हिस्सा था. 400 साल पहले भारत का हिस्सा 26 फीसदी रहा, और देश जब आजाद हुआ, तब दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था डेढ़ प्रतिशत रह गई. भारत की आज की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है. 11 साल में भारत ने एक नए भारत के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसके बल पर पूरी दुनिया में भारत ने तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना ली है.

असफलता से न हों निराश... लेफ्टिनेंट जनरल डुमरी: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डुमरी ने कहा कि सफलता से हमें जहां उत्साह मिलता है, वहीं असफलता से निराश नहीं होना चाहिए. आपके सामने जितनी चुनौतियां आएंगी, आप उतने ही बुद्धिमान और शक्तिशाली बनेंगे. सही लक्ष्य तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप अनुशासित, साहसी और धैर्यवान होंगे. एक अच्छे सैन्य अधिकारी में ये सभी गुण पाए जाते हैं, तभी वह राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है. उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन को अपनाता है, वह सभी प्रकार की समस्याओं को पार कर जाता है. डिमरी ने कहा कि दुनिया आज बहुत तेजी से बदल रही है और आगे बढ़ रही है. तकनीक ने हर जगह अपनी घुसपैठ कर ली है, लेकिन हमें इससे भटकना नहीं है. हमें उस तकनीक को ठीक ढंग से समझना है और उसे मजबूती के साथ लागू करने में अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा.



यह भी पढ़ें: यूपी के 2.90 लाख घर सोलर रूफटॉप से हुए लैस, 2600 करोड़ रुपये का अनुदान