गोरखपुर में मुख्यमंत्री का जनता दरबार; 150 फरियादियों की समस्या सुनीं, निस्तारण के दिए निर्देश
गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में करीब 150 फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या को रखा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 11:20 AM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनीं. साथ ही साथ अधिकारियों को उचित कार्रवाई के भी निर्देश दिए.
फरियादियों में एक महिला अपनी बिटिया की शादी को लेकर परेशान थी. सीएम ने उसकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत उसे आच्छादित करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में सबसे ज्यादा बीमारी और जमीनी विवाद से जुड़े फरियादी पहुंचे.
सीएम योगी ने एक-एक करके सभी समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का आदेश दिया. जनता दर्शन में करीब 150 फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या को रखा.
फरियादियों में सबसे ज्यादा समस्या भूमि विवाद के थे जिस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए अफसर को निर्देश दिया है.
जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए. इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी.
राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने रविवार को मंदिर भ्रमण के दौरान कई बच्चों का अन्नप्राशन करा बच्चों के साथ खिलखिलाए भी. मुख्यमंत्री का यह रूप देख मंदिर परिसर में पूजा के लिए गए श्रद्धालु भी विस्मित नजर आए.
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