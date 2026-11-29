तमिलनाडु में भाजपा सरकार होती तो मदुरै में भव्य रूप से जलता दीपक- सीएम योगी
' ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है, क्योंकि यहां भाजपा है'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 3:46 PM IST
गोरखपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अगर तमिलनाडु में भाजपा की सरकार होती तो मदुरै में दीपक जलाने से कोई नहीं रोक पाता. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां दीपक नहीं जलाया जा सका जबकि अयोध्या में भव्य दीपावली उत्सव मनाया गया और उसमें 36 लाख से अधिक दीपक जलाए गए. सीएम योगी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में समाजवादी पार्टी के डीएनए से मिलती-जुलती और कांग्रेस की संस्कृति की सरकार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को वोट बैंक की चिंता है,आपके आस्था का नहीं.
आप सोचिए, तमिलनाडु में अगर भाजपा की सरकार होती, तो क्या वहां मदुरै में 'दीपक' जलाने से कोई रोक पाता? वहां समाजवादी पार्टी के डीएनए वाली, उन्हीं से मिलती-जुलती सरकार है... https://t.co/q98vuaCiPU— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 29, 2026
यूपी में सब चंगा है- सीएम योगी
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां भाजपा की सरकार है और हर घर में दीपक जल रहा है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है. उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि यूरोप में हर तरफ दंगे हो र हे हैं, अराजकता छाई है. जितनी आबादी यूरोप की है उतनी केवल उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन यहां ना लूट है और ना दंगा है, सब चंगा है क्योंकि यहां भाजपा की सरकार है.उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बिना लाग लपेट के जिसने अच्छा किया है जिसने गरीबों की मदद की है, नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है उन्हीं को बार-बार अवसर देना है.
गीडा के कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के 37 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. उन्होंने 502 करोड़ की करीब 104 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. सीएम ने गोरखपुर में चल रही विकास योजनाओं का भी जिक्र किया.मुख्यमंत्री ने 17 हजार करोड़ का एमओयू होने के अवसर पर कहा कि इससे यहां के 50 हजार नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे.
विपक्ष पर करारा प्रहार
उन्होंने कहा कि कट्टा और बम बनाने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में बूचड़खाना खोलना चाहते थे. हमने बूचड़खाना नहीं खोलने दिया बल्कि कट्टा और बम बनाने वालों और उनके धंधों पर प्रहार करके उसे चौपट कर दिया. अब गीडा में तीन-तीन डेयरी खुला हुआ है, यह है नए गोरखपुर की पहचान.
सीएम योगी ने कहा कि हमने माफिया राज समाप्त किया, तो मच्छर भी समाप्त किया, जिससे इंसेफेलाइटिस की बीमारी से यहां किसी गरीब का मासूम अब नहीं मरता अब यहां की माताएं अपने बच्चों के लिए आंसू नहीं बहाती. उन्होंने दावा किया कि ये सुशासन वाली सरकार है जिसमें संवेदना है, जिम्मेदारी है. जिन लोगों में संवेदना नहीं थी, उन्होंने कुशासन दिया और अराजकता दी, गुंडागर्दी दी, माफिया पाले, और अब जब सत्ता से बेदखल हो गए तो उन्हें अपने कारनामों की याद आ रही है.
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