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तमिलनाडु में भाजपा सरकार होती तो मदुरै में भव्य रूप से जलता दीपक- सीएम योगी

सीएम योगी का दावा- तमिलनाडु में भाजपा सरकार होती तो मदुरै में जलता दीपक ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अगर तमिलनाडु में भाजपा की सरकार होती तो मदुरै में दीपक जलाने से कोई नहीं रोक पाता. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां दीपक नहीं जलाया जा सका जबकि अयोध्या में भव्य दीपावली उत्सव मनाया गया और उसमें 36 लाख से अधिक दीपक जलाए गए. सीएम योगी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में समाजवादी पार्टी के डीएनए से मिलती-जुलती और कांग्रेस की संस्कृति की सरकार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को वोट बैंक की चिंता है,आपके आस्था का नहीं.

यूपी में सब चंगा है- सीएम योगी

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां भाजपा की सरकार है और हर घर में दीपक जल रहा है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है. उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि यूरोप में हर तरफ दंगे हो र हे हैं, अराजकता छाई है. जितनी आबादी यूरोप की है उतनी केवल उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन यहां ना लूट है और ना दंगा है, सब चंगा है क्योंकि यहां भाजपा की सरकार है.उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बिना लाग लपेट के जिसने अच्छा किया है जिसने गरीबों की मदद की है, नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है उन्हीं को बार-बार अवसर देना है. गीडा के कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम सीएम योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के 37 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. उन्होंने 502 करोड़ की करीब 104 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. सीएम ने गोरखपुर में चल रही विकास योजनाओं का भी जिक्र किया.मुख्यमंत्री ने 17 हजार करोड़ का एमओयू होने के अवसर पर कहा कि इससे यहां के 50 हजार नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. 502 करोड़ की करीब 104 योजना की सौगात (Photo Credit; ETV Bharat)