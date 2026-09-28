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​गोरखपुर में बोले सीएम योगी: ट्रेड शो में दिखी यूपी की ताकत, साढ़े नौ साल में मिला 9.5 लाख युवाओं को रोजगार

​गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य से देश का ग्रोथ इंजन बन गया है.

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गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:44 PM IST

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गोरखपुर: ​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश की असली ताकत दिखाई दे रही है. इस ट्रेड शो में राज्य के तमाम निर्मित उत्पादों के साथ गोरखपुर का प्रसिद्ध टेराकोटा उत्पाद भी प्रदर्शित किया गया है.

रविवार को शो में 1.5 लाख से अधिक लोग पहुँचे और सोमवार को भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस अंतराष्ट्रीय मंच पर 90 देशों के खरीदारों की मौजूदगी यूपी के बढ़ते सामर्थ्य को दर्शाती है.

साढ़े नौ सालों में बदला यूपी का माहौल, बीमारू से बना देश का ग्रोथ इंजन: ​सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक बाल मेला सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भी प्रदेश के पास अपार क्षमता थी, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व के पास इच्छाशक्ति की कमी थी. इसी वजह से यूपी को देश के सबसे पिछड़े और बीमारू राज्यों में गिना जाता था. हालांकि बीते साढ़े नौ सालों के निरंतर प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश अपनी पुरानी छवि से उबरकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है.

युवाओं को मिलीं 9.5 लाख सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग में पारदर्शी भर्तियां: ​मुख्यमंत्री ने बताया कि साढ़े नौ साल पहले राज्य में युवाओं के सामने पहचान का बड़ा संकट था और कानून-व्यवस्था भी खराब थी. उस समय पुलिस विभाग में दो लाख से अधिक पद खाली पड़े थे. सरकार में आने के बाद हर क्षेत्र में सुधार किए गए और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया. बीते वर्षों में सरकार ने 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें अकेले यूपी पुलिस में 2 लाख 30 हजार भर्तियां शामिल हैं.

​सांसद रवि किशन पर सीएम योगी ने ली चुटकी, बच्चों से की दिल की बात: ​कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरित करते हुए सीएम ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का उदाहरण दिया और जीवन में कभी हिम्मत न हारने की सीख दी. इस दौरान मंच पर मौजूद सांसद रवि किशन पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि रवि किशन बेटियों को ज्यादा सम्मानित होते देखकर डर गए थे कि कहीं कुछ बोलने पर ट्रोल न हो जाएँ. उन्होंने बच्चों से पूछा कि रवि किशन जैसा कौन बनना चाहता है और सांसद को बच्चों को शूटिंग पर ले जाने की बात कही.

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