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गोरखपुर में सीएम योगी ने किया अक्षय पात्र की मेगा किचन का उद्घाटन; 1 घंटे में बनेंगी 40,000 रोटियां, 1 लाख बच्चों को मिलेगा भोजन

2.5 एकड़ में फैली यह गैस व स्टीम आधारित हाइब्रिड रसोई पीएम पोषण योजना के तहत रोजाना 1 लाख बच्चों के लिए भोजन तैयार करेगी.

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पर्यावरण अनुकूल पहल: अक्षय पात्र की नई रसोई से भोजन बांटेंगे 23 इलेक्ट्रिक वाहन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:31 PM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गुरुवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा स्थापित अत्याधुनिक केंद्रीय रसोई (सेंट्रल किचन) का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि इस तरह की अभिनव और सामाजिक पहल समाज के उज्जवल भविष्य के निर्माण की मजबूत आधारशिला साबित होती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में निर्मित यह नई केंद्रीय रसोई पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों और स्वचालित प्रणालियों से सुसज्जित है.

लाखों बच्चों को मिलेगा मिड-डे मील: इस हाईटेक रसोई में प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में पूरी तरह स्वच्छ, पौष्टिक और संतुलित भोजन तैयार किया जाएगा. इस विशाल रसोई के माध्यम से गोरखपुर सहित आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत लाखों बच्चों को मिड-डे मील योजना के अंतर्गत गरम भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन की यह पहल बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2019 से गोरखपुर में शुरू हुआ यह अभियान अब और व्यापक रूप ले रहा है.

स्वचालित और वैज्ञानिक तकनीक से लैस: पहले जहां कुछ ही हजार बच्चों तक भोजन पहुंचता था, वहीं अब इस नई हाईटेक रसोई के माध्यम से यह संख्या लाखों तक आसानी से पहुंचाई जाएगी. उन्होंने सामाजिक संदेश देते हुए कहा कि कोई भी बच्चा भूखा न रहे यह संकल्प तभी साकार होगा जब सरकार और समाज मिलकर ऐसे प्रयास करें. इस अत्याधुनिक रसोई में भोजन निर्माण की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित, संपर्क रहित और वैज्ञानिक है. यहां उच्च गुणवत्ता वाले बड़े और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से भोजन तैयार किया जाता है जिससे स्वच्छता और पोषण दोनों स्तर सुनिश्चित होते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों से होगा भोजन वितरण: इसके साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं इसे पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं. फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस रसोई की क्षमता प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए भोजन तैयार करने की है और भविष्य में इसे और विस्तार दिया जाएगा. इसके साथ ही जनपद के अधिक से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इससे जोड़ने की विस्तृत योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके. इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

प्रतिदिन 1 लाख थाली की क्षमता: सभी उपस्थित अतिथियों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी. देशभर में स्कूली पोषण को सुदृढ़ बनाने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए द अक्षय पात्र फाउंडेशन के 25वें वर्ष में स्थापित यह नई सुविधा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह रसोई पीएम पोषण योजना के अंतर्गत गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 लाख गर्म, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन तैयार करने और वितरित करने की क्षमता रखती है. लगभग 2.5 एकड़ के विशाल क्षेत्र में निर्मित यह रसोई गैस एवं स्टीम आधारित हाइब्रिड परिचालन मॉडल पर कार्य करती है.

एक घंटे में बनेंगी 40 हजार रोटियां: यह हाइब्रिड मॉडल पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन दक्षता के प्रति फाउंडेशन की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है. वर्तमान में यह अत्याधुनिक सुविधा भोजन को समय पर स्कूलों तक पहुंचाने के लिए 23 इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े का संचालन कर रही है. इन इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी लाने और क्षेत्रीय स्कूल भोजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में बड़ी सहायता मिलती है. रसोई परिसर में जल संरक्षण हेतु उन्नत प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें वर्षा जल संचयन अवसंरचना और 2 लाख लीटर क्षमता वाला अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र शामिल है. विशेषीकृत रसोई उपकरणों में दो विशाल रोटी निर्माण मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता प्रति घंटे 40,000 रोटियां तैयार करने की है जिससे बड़े स्तर पर भोजन उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित होती है.

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