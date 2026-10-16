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सीएम सिटी में रफ्तार नहीं पकड़ रही सीएम ग्रिड सड़क योजना, एक साल से समस्याएं झेल रहे लोग

सीएम ग्रिड सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : सीएम ग्रिड (मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी) योजना के तहत गोरखपुर की प्रमुख बाजारों और वीआईपी मोहल्लों की सड़कों को बेहतरीन बनाने का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. प्रोजेक्ट पर काम करीब एक साल से प्रगति पर है. ऐसे में जगह-जगह निर्माणाधीन कार्य लोगों-व्यापारियों के लिए समस्या बना हुआ है. गोरखपुर की प्रमुख बाजार 'गोलघर' जिसे हजरतगंज बाजार का तमगा दिया जाता है, वहां भी हालात बुरे हैं. खोदी गई सड़क और नाला से मुसीबत बढ़ गई है. राप्ती नगर, बेतियाहाता और शास्त्री चौक के पास वाली प्रमुख सड़क भी सालभर से निर्माणाधीन है.

सीएम सिटी में सीएम ग्रिड सड़क योजना की धीमी रफ्तार. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat) बता दें, सीएम ग्रिड योजना के तहत गोलघर बाजार के लिए कचहरी चौराहा से जलकल होते हुए काली मंदिर तक करीब 842 मीटर लंबी सड़क को आधुनिक बनाया जा रहा है. जिस पर करीब 12 करोड़ रुपये की लागत का बजट पास है. परियोजना में सड़क के साथ फुटपाथ, जल निकासी और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा विकसित की जानी है. फुटपाथ बनाने का काम शुरू हो चुका है. नगर निगम लक्ष्य लेकर चल रहा है इस महीने इसे पूरा करने का. जिसके बाद डिवाइडर बनाने का काम शुरू किया जाएगा और जनवरी तक की परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा.