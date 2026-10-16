सीएम सिटी में रफ्तार नहीं पकड़ रही सीएम ग्रिड सड़क योजना, एक साल से समस्याएं झेल रहे लोग

सीएम सिटी में रफ्तार नहीं पकड़ रही सीएम ग्रिड सड़क योजना, एक साल से समस्याएं झेल रहे लोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी की फटकार के बाद करीब 842 मीटर लंबी सड़क एक साल में भी नहीं बन सकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 11:52 AM IST
गोरखपुर : सीएम ग्रिड (मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी) योजना के तहत गोरखपुर की प्रमुख बाजारों और वीआईपी मोहल्लों की सड़कों को बेहतरीन बनाने का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. प्रोजेक्ट पर काम करीब एक साल से प्रगति पर है. ऐसे में जगह-जगह निर्माणाधीन कार्य लोगों-व्यापारियों के लिए समस्या बना हुआ है. गोरखपुर की प्रमुख बाजार 'गोलघर' जिसे हजरतगंज बाजार का तमगा दिया जाता है, वहां भी हालात बुरे हैं. खोदी गई सड़क और नाला से मुसीबत बढ़ गई है. राप्ती नगर, बेतियाहाता और शास्त्री चौक के पास वाली प्रमुख सड़क भी सालभर से निर्माणाधीन है.
बता दें, सीएम ग्रिड योजना के तहत गोलघर बाजार के लिए कचहरी चौराहा से जलकल होते हुए काली मंदिर तक करीब 842 मीटर लंबी सड़क को आधुनिक बनाया जा रहा है. जिस पर करीब 12 करोड़ रुपये की लागत का बजट पास है. परियोजना में सड़क के साथ फुटपाथ, जल निकासी और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा विकसित की जानी है. फुटपाथ बनाने का काम शुरू हो चुका है. नगर निगम लक्ष्य लेकर चल रहा है इस महीने इसे पूरा करने का. जिसके बाद डिवाइडर बनाने का काम शुरू किया जाएगा और जनवरी तक की परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा.
सीएम की फटकार के बावजूद नहीं सुधरे हालात : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम ग्रिड योजना के कार्यों को प्राथमिकता से कराने के बाबत कई बार समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई. इसके बावजूद हालात जस के तस हैं. सीएम की डांट का कोई असर अधिकारियों पर दिख नहीं रहा है. बहरहाल दशहरा पर्व की तैयारियों शुरू हो चुकी हैं. दीपावली आने वाली है, लेकिन प्रमुख बाजार का व्यापार पूरे तरह अस्त-व्यस्त है. व्यापारियों के बाजार बंद की चेतावनी का असर भी बेअसर है.
नगर आयुक्त अजय जैन कहते हैं कि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जल्द ही उसका निदान हो जाएगा. करीब 28 मीटर चौड़ी सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए अलग से जगह मिलेगी. पैदल चलने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ती है. इसे देखते हुए सड़क को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जा रहा है. हर 100 मीटर पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है.
सड़क किनारे दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित किया जाएगा. जिससे बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. यहां करीब 200 वाहनों को पार्किंग मिलेगी.
सड़क निर्माण के साथ पेयजल लाइन बिछाने और जल निकासी से जुड़े कार्य अंतिम चरण में हैं. योजना में भूमिगत उपयोगिता डक्ट, आधुनिक स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और ई- चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं जो सीएम ग्रिड सड़क की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य सड़क को केवल सुंदर बनाने के साथ भविष्य में बार-बार खुदाई की जरूरत कम करना और यातायात को सुचारू बनाना है.
प्रदीप टेकड़ीवाल कहते हैं कि इतने लंबे समय से हम यहां व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के तौर तरीकों के साथ निर्माण में हमसे भी कोई राय नगर निगम को लेनी चाहिए थी. तोड़फोड़ के तौर तरीके से पूरी व्यवस्था बेपटरी हो गई है.
संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल कहते हैं कि जो पुरानी पटरी थी उसको नगर निगम ने चौड़ा कर दिया है. इसकी वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो गई हैं. नाले और डक्ट बनाने का कार्य इतना विलंबित है कि व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है. चटोरी गली का रास्ता बंद होने से दुकानदारों को घाटा हो रहा है. दुर्गेश सिंह कहते हैं कि यही स्थिति रही तो हम लोग बाजार को बंद कर देंगे और सड़क पर उतर जाएंगे.
गोरखपुर में सीएम ग्रिड की सड़कों की प्रमुख परियोजनाएं : अलहलादपुर चौक से घंटाघर तक सड़क बनाई जाएगी. इस पर लगभग 25.45 करोड़ लागत आएगी. जिसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर और चौड़ाई 8 मीटर की होगी. सुविधाओं की बात करें तो इसमें भी यूटिलिटी डक्ट बनेगा. जिससे भविष्य में केबल या पाइपलाइन के लिए सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा. फुटपाथ और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित किया जाएगा.
सीएम ग्रिड-फेज 4 के तहत गोरखपुर में तीन प्रमुख मार्गों का निर्माण 101 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित है. जिसमें गोपलापुर लिंक मार्ग से सबसे लंबी परियोजना करीब 2.3 किलोमीटर की होगी. यह शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल और नेशनल हाईवे ब्रिज तक कनेक्ट करेगी.
दूसरी तरफ राप्ती नगर से मेडिकल कॉलेज रोड पर लगभग 500 मीटर का हिस्सा जिससे बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने- जाने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. तीसरा प्रोजेक्ट चरगांवा क्षेत्र का है. जहां 730 मीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी. इसके अलावा राप्ती नगर स्मार्ट रोड सड़क का निर्माण किया जा चुका है.
एचएन सिंह चौराहा से जगेश्वर पासी मार्ग करीब 500 करोड़ की लागत से बन रहा है. इसमें भी टू लेन और फोरलेन की सड़क का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है. इसका भी निर्माण अपूर्ण होने से लोग बेहद परेशान है. ग्रीन सिटी माधोपुर बंधा तक करीब 2 किलोमीटर की सड़क 70 करोड़ रुपये में बनाई गई थी. उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हो चुका है.
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