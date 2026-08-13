गोरखपुर: ऑनलाइन गेम में 3 लाख रुपये हारने के बाद 11वीं के छात्र ने खुद के अपहरण की रची साजिश, ऐसे हुआ खुलासा
मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर पुलिस ने दो घंटे के अंदर किया खुलासा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:37 PM IST
गोरखपुर: सिकरीगंज में हैरान करने वाला वाकया सामने आया है. 11वीं के छात्र ने अपने ही अपहरण की साजिश रची. फिर पिता के व्हाट्सएप पर मैसेज कर एक लाख की फिरौती मांग ली. जो फोटो भेजा वह एआई जेनरेटेड था. मैसेज पढ़कर पिता घबरा गए. पिता थाने पहुंचे तो पुलिस ने छात्र के मोबाइल को सर्विसलांस पर लगाया. पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्र को उसके दोस्तों के साथ पकड़ लिया. छात्र के पिता कपड़े का कारोबार करते हैं. छात्र की गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है.
संत कबीर नगर जिले के रहने वाला छात्र इंग्लिश मीडियम से 11वीं में पढ़ता है. पुलिस के मुताबिक छात्र को PUBG खेलने की आदत है. गेम खेलने के चक्कर में उसने अपने मित्रों और इधर-उधर से करीब 3 लाख रुपए उधार ले लिए हैं. उधार जब ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए. कोई रास्ता न देख उसने अपने अपहरण की साजिश रची. दिल्ली में रहने वाली गर्लफ्रेंड से उसने कहा कि एक एआई जेनरेटेड फोटो बनाओ, जिससे लगे कि सच में अपहरण हो गया है. गर्लफ्रेंड ने AI की मदद से फोटो तैयार कर भेजा.
पुलिस के मुताबिक, छात्र ने मंगलवार की शाम करीब 7:00 बजे घर से निकाल कर सिकरीगंज जाने की बात की. वहां पहुंचने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में कर दिया. बाद में अपने दोस्त के वाई-फाई की मदद से फोन को कनेक्ट किया और रात को अपने पिता के मोबाइल पर करीब 9:47 पर एआई जेनरेटेड फोटो और धमकी भरा मैसेज भेजा.
मैसेज में लिखा- 'तुम्हारा बेटा मेरे पास है. तुम लोग अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जैसा बोल रहा हूं वैसा करो. तुम्हें अपनी बेटे की फिक्र नहीं है क्या? जल्दी ₹100000 भेजो वरना उसकी लाश मिलेगी.'
मैसेज और फोटो देखकर घबराए पिता ने पूछा कि पैसे कहां भेजने हैं. इस पर छात्र ने एक नंबर भेज कर कहा कि इसी पर ऑनलाइन भेजो. पिता ने पुलिस को बताया कि मोबाइल में पैसे नहीं थे इसलिए पैसा नहीं भेज सका. इसके बाद 2 लाख की नगद डिमांड की गई. नकद डिमांड के बाद वह धनघटा थाने पहुंचे गए और शिकायत पुलिस से की.
एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया छात्र के मोबाइल को सर्विस लांस पर लगाया गया था. पता चला कि छात्र की लोकेशन सिकरीगंज में है. तत्काल सिकरीगंज पुलिस से संपर्क साधा गया और पूरी जानकारी दी गई. रात के करीब 2:00 बजे जब पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो छात्र दोस्तों के साथ आराम से सोता मिला. पुलिस उसको अपने साथ लेकर आई और जब पूछता शुरू की तो पता चला कि कर्ज चुकाने के लिए उसने अपहरण की शादी रची थी.
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