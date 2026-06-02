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गोरखपुर के रामगढ़ ताल जैसा खूबसूरत चिलुआ ताल, सैलानियों के लिए बड़ा तोहफा

गोरखपुर: रामगढ़ ताल के बाद शहर का एक और ताल गोरखपुर को पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने जा रहा है. शहर के उत्तरी छोर पर दशकों तक बदहाल रहे विशाल प्राकृतिक जलाशय, चिलुआताल को योगी सरकार ने निखरा हुआ पर्यटन स्थल बना दिया है.





सीएम के विजन से चिलुआताल घाट का कायाकल्प शहर के उत्तरी छोर में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुके रामगढ़ ताल की तर्ज पर कराया गया है. रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल घाट भी पर्यटन के साथ रोजगार का केंद्र बनेगा. इसके लिए घाट पर सात कियॉस्क भी बनाए गए हैं. 20.39 करोड़ रुपये से हुए चिलुआताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण मंगलवार (2 जून) को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

महानगर के दक्षिणी छोर पर रामगढ़ताल पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। अब उत्तरी छोर पर भी रामगढ़ताल सा ही नजारा चिलुआताल घाट पर दिख रहा है. पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार चिलुआताल के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के कार्यों पर 20 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. काम पूरा होने के बाद से ही लोग यहां आकर आनंदित हो रहे हैं. विकसित चिलुआताल घाट को औपचारिक रूप से मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जनता को समर्पित कर दिया जाएगा.