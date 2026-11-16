गोरखपुर: चिलुआताल एसओ पर गंभीर आरोप, मां-बेटे को पीटने और पैर तोड़ने का मामला गर्माया, सांसद रवि किशन से मिले पीड़ित

गोरखपुर: चिलुआताल एसओ पर गंभीर आरोप, मां-बेटे को पीटने और पैर तोड़ने का मामला गर्माया, सांसद रवि किशन से मिले पीड़ित
गोरखपुर में चिलुआताल एसओ पर मां-बेटे को पीटने और पैर तोड़ने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:14 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है. चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवम पांडेय और उनकी माता पूनम पांडेय ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थाना प्रभारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.
पीड़ित शिवम ने बताया कि जब उनकी मां को थाने में बैठाया गया, तो वे खबर मिलते ही तुरंत थाने पहुंचे थे. लेकिन थाने पहुंचते ही एक पुराने मामले को लेकर थानाध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने मां-बेटे दोनों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.
पैर टूटने और जूते चटवाने की बात आई सामने: पीड़ित का आरोप है कि चिलुआताल थाना प्रभारी ने उन्हें इतना मारा-पीटा कि उनका एक पैर पूरी तरह टूट गया है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट और पैर पर बंधा प्लास्टर इसका सबूत है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष ने उनके साथ अमानवीय हरकत करते हुए अपने जूते पर थूककर उन्हें चटवाया और उनकी मां को भी सिपाहियों से पिटवाया. शिवम के मुताबिक उनके भाई पर पहले से एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी. जब वे लोग प्रेमिका और भाई के बीच आपसी अनबन के इस मामले को सुलझाने और समझौता करने थाने पहुंचे थे, तो थानाध्यक्ष ने पुरानी खुन्नस निकालते हुए गंदी गालियां दीं और ऑफिस के कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया.
सांसद रवि किशन से मदद की गुहार: हर तरफ से थक हारकर पीड़ित परिवार ने स्थानीय सांसद रवि किशन से मुलाकात की, जिन्होंने तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात करके उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. लेकिन घटना को चार दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ कोई ठोस एक्शन न होने से परिवार में भारी निराशा और आक्रोश है. इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के शहर में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में इस मामले को लेकर गोरखपुर पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.
एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच शुरू करवाई: फिलहाल इस संवेदनशील मामले में पुलिस महकमे की तरफ से अभी कोई सीधी और बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रशासनिक अमले पर सवाल उठ रहे हैं. एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एसपी उत्तरी राजेश घुनावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शिवम पांडेय द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले से ही दो एफआईआर दर्ज हैं और पुलिस जांच में हर एक बिंदु पर बारीकी से ध्यान दे रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य और परिणाम सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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