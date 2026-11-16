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गोरखपुर: चिलुआताल एसओ पर गंभीर आरोप, मां-बेटे को पीटने और पैर तोड़ने का मामला गर्माया, सांसद रवि किशन से मिले पीड़ित

प्रेस क्लब में पीड़ित परिवार ने बयां किया दर्द. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है. चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवम पांडेय और उनकी माता पूनम पांडेय ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थाना प्रभारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित शिवम ने बताया कि जब उनकी मां को थाने में बैठाया गया, तो वे खबर मिलते ही तुरंत थाने पहुंचे थे. लेकिन थाने पहुंचते ही एक पुराने मामले को लेकर थानाध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने मां-बेटे दोनों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.

जानकारी देते शिवम पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) पैर टूटने और जूते चटवाने की बात आई सामने: पीड़ित का आरोप है कि चिलुआताल थाना प्रभारी ने उन्हें इतना मारा-पीटा कि उनका एक पैर पूरी तरह टूट गया है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट और पैर पर बंधा प्लास्टर इसका सबूत है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष ने उनके साथ अमानवीय हरकत करते हुए अपने जूते पर थूककर उन्हें चटवाया और उनकी मां को भी सिपाहियों से पिटवाया. शिवम के मुताबिक उनके भाई पर पहले से एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी. जब वे लोग प्रेमिका और भाई के बीच आपसी अनबन के इस मामले को सुलझाने और समझौता करने थाने पहुंचे थे, तो थानाध्यक्ष ने पुरानी खुन्नस निकालते हुए गंदी गालियां दीं और ऑफिस के कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया.