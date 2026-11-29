गोरखपुर जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, 150 लोगों की समस्याएं सुनीं
जमीन से जुड़े पारिवारिक विवाद संवाद से समाधान पर जोर दिया. साथ ही न्यायपूर्ण तरीके से हिस्सेदारी तय करने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 11:31 AM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान जमीन कब्जा किए जाने की शिकायतों पर फरियादियों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. साथ ही अधिकारियों से जमीन कब्जाने के मामलों में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं : जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फरियादियों की कुर्सियों तक पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की. उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का निराकरण पूरी संवेदनशीलता से कराने की बात कही. जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. जमीन से जुड़े पारिवारिक विवाद के मामलों में संवाद से समस्या समाधान पर जोर दिया और न्यायपूर्ण तरीके से हिस्सेदारी तय कराने की बात कही.
इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिए पहुंचे फरियादियों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार इलाज के लिए उनकी हर तरीके से मदद करेगी. प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को देते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए. इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका. इसके बाद गोशाला में गोवंश को दुलारकर अपने हाथों से गुड़ खिलाया.