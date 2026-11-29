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गोरखपुर जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, 150 लोगों की समस्याएं सुनीं

गोरखपुर जनता दर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान जमीन कब्जा किए जाने की शिकायतों पर फरियादियों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. साथ ही अधिकारियों से जमीन कब्जाने के मामलों में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.

गोरखपुर जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ. (Video Credit : ETV Bharat)





जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं : जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फरियादियों की कुर्सियों तक पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की. उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का निराकरण पूरी संवेदनशीलता से कराने की बात कही. जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. जमीन से जुड़े पारिवारिक विवाद के मामलों में संवाद से समस्या समाधान पर जोर दिया और न्यायपूर्ण तरीके से हिस्सेदारी तय कराने की बात कही.