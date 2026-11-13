गोरखपुर में छठ पूजा 2026; छठ घाटों की सफाई और व्यवस्था में जुटे नगर निगम और GDA के अधिकारी, महापौर और नगर आयुक्त ने किया श्रमदान
गोरक्ष घाट पर महापौर और नगर आयुक्त के पार्षदों, स्वच्छता चैंपियन, ब्रांड एंबेसडर और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अभियान चलाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:22 PM IST
गोरखपुर : छठ पूजन को लेकर गोरखपुर में व्रतियों और श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक घाट उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन की मौजूदगी में शुक्रवार को गोरक्षघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया. अभियान में नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों, पार्षदों, स्वच्छता चैंपियन, ब्रांड एंबेसडर और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की.
नगर आयुक्त और महापौर ने कहा है कि छठ महापर्व की तैयारियां सिर्फ सफाई अभियान तक सीमित नहीं हैं. शहर के प्रमुख घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पहुंच मार्ग, पेयजल और श्रद्धालुओं की दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी नगर निगम की तैयारियां चल रही हैं.
वहीं छठ के अवसर पर जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने प्राधिकरण के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण के साथ सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने घाटों पर चल रहे तैयारियों के कार्यों की प्रगति परखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के निर्देशानुसार तारामण्डल क्षेत्र के 7 प्रमुख स्थलों और घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों की विशेष टीम गठित कर तैनाती की गई है. जिसके अनुसार सभी तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने आवंटित स्थलों पर रहकर प्रकाश, साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करेंगे.
छठ पूजन के प्रमुख स्थलों नौका विहार जेट्टी के समीप, आरकेबीके के समीप, नौका विहार फेज-2, चम्पा देवी पार्क, वाटर बॉडी/वसुन्धरा इनक्लेव आवासीय योजना के समीप, महंत दिग्विजयनाथ पार्क के समीप, और ताल रिंग रोड द्वितीय फेज (मन्दिर के समीप) प्राधिकरण द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
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