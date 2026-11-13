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गोरखपुर में छठ पूजा 2026; छठ घाटों की सफाई और व्यवस्था में जुटे नगर निगम और GDA के अधिकारी, महापौर और नगर आयुक्त ने किया श्रमदान

गोरखपुर में छठ पूजा की तैयारियां ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : छठ पूजन को लेकर गोरखपुर में व्रतियों और श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक घाट उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन की मौजूदगी में शुक्रवार को गोरक्षघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया. अभियान में नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों, पार्षदों, स्वच्छता चैंपियन, ब्रांड एंबेसडर और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की.

गोरखपुर में छठ पूजा की तैयारी. (Video Credit : ETV Bharat) नगर आयुक्त और महापौर ने कहा है कि छठ महापर्व की तैयारियां सिर्फ सफाई अभियान तक सीमित नहीं हैं. शहर के प्रमुख घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पहुंच मार्ग, पेयजल और श्रद्धालुओं की दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी नगर निगम की तैयारियां चल रही हैं.