यात्रीगण कृपया ध्यान दें! गोरखपुर छपरा ट्रेन निरस्त, कई ट्रेनों का रूट बदला, यहां जानिए पूरा शेड्यूल
वाराणसी मंडल के मैंरवा यार्ड में प्वाइंट एवं क्रासिंग के बदवन के लिए लिया गया ब्लॉक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 2:43 PM IST
वाराणसीः पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार एवं विकास का कार्य हो रहा है. इसी क्रम में वाराणसी मंडल के मैरवा यार्ड में भी विकास कार्य चल रहा है. जिस वजह से 7 से 16 दिसंबर तक कुछ गाड़ियों की समय में परिवर्तन और कुछ को निरस्त किया गया है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मैंरवा यार्ड में प्वाइंट एवं क्रासिंग के बदवन के लिए ब्लॉक लिया गया है. इस वजह से एक ट्रेन को रद्द किया गया है. साथ ही 3 के मार्ग परिवर्तन और 4 को नियंत्रण के साथ चलाया जाएगा.
3 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तनः पीआरओ ने बताया कि 7, 10, 13 एवं 16 दिसम्बर को चलने वाली 55056/55055 गोरखपुर-छपरा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी. वहीं, नई दिल्ली से 06, 9, 12 एवं 15 दिसम्बर 2025 को चलने वाली 04454 नई दिल्ली-मानसी विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग गोरखपुर कैंट-भटनी-सीवान के स्थान पर गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलाई जायेगी. गोरखपुर से 7 और 16 दिसम्बर को चलने वाली 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलाई जायेगी. अमृतसर से 9 दिसम्बर को चलने वाली 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट-भटनी-सीवान के स्थान पर कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलाई जायेगी.
इन गाड़ियों का समय होगा नियंत्रित
14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस 12 दिसम्बर को मार्ग में 45 मिनट और 13 दिसम्बर को 40 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस 12 दिसम्बर को मार्ग में 25 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
15078 गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस 15 दिसम्बर को मार्ग में 25 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस 16 दिसम्बर को मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
इसे भी पढ़ें- यूपी में आज से गुजरेगी ये स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होंगे स्टॉपेज