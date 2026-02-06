ETV Bharat / state

गोरखपुर चारकोल प्लांट का लोकार्पण अधर में, जून में शुरू होने की उम्मीद

गोरखपुर: बनारस के बाद दूसरे हरित कोयला प्लांट का निर्माण एनटीपीसी के द्वारा गोरखपुर में लगाया जा रहा है. जिसका लोकार्पण 6 फरवरी 2026 को होना था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से अब जून 2026 तक इसका लोकार्पण हो सकेगा.

हरित कोयला प्लांट में हर दिन 500 टन गीले और सूखे कचरे को प्रोसेस कर 200 टन पर्यावरण के अनुकूल कोयला बनाया जाएगा. प्लांट के लगने से नगर निगम को अनुरक्षण और टिपिंग शुल्क के रूप में हर साल 650 करोड़ रुपए की बचत होगी, इस पर 300 करोड़ का बजट खर्च किया गया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के साथ प्रदूषण को कम करना है.

गौरव सिंह सोगरवाल ने ईटीवी भारत को बताया है कि सुथनी (सहजनवा) में बनाया जा रहा इंटीग्रेटेड वेस्ट सिटी प्लांट का ट्रायल शुरू करने के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों को 6 फरवरी तक का समय दिया गया था, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया. प्लांट के भीतर जो भी सिविल कार्य बचा है उसको तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने कहा कि प्लांट शुरू होने के बाद गोरखपुर नगर निगम के कचरो को निस्तारित कर उर्जा बनाई जाएगी. साथ ही जिले के आठ नगर पंचायत का कूड़ा भी यहीं निस्तारण के लिए लाया जाएगा. अगर पड़ोसी जिलों के भी कूड़े के निस्तारण की आवश्यकता इस प्लांट को बनती है तो उसका भी निस्तारण यहीं किया जाएगा. इससे शहर पूरी तरह से स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हो जाएगा.