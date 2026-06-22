ETV Bharat / state

गोरखपुर में तानों से तंग आकर भांजी ने रेता मामी का गला, टूटी हरी चूड़ी से खुला हत्या का राज़

जंगल में मिली थी खून से लथपथ लाश: एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को जंगल बब्बन में एक अज्ञात महिला का रक्तरंजित शव बरामद हुआ था. उसकी पहचान गुलरिहा थाना क्षेत्र के रामपुर गोपालपुर (टोला शिवपुर) निवासी 65 वर्षीय शारदा देवी के रूप में हुई. महिला के शरीर और गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार के निशान मिले थे. रविवार को शव की शिनाख्त होने के बाद जब पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, तो कई अहम सुराग हाथ लगे.

इसी खुन्नस में उसने सब्जी काटने वाले घरेलू चाकू से गला रेतकर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने सोमवार को हत्यारोपी भांजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

गोरखपुर: गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल बब्बन में बीते 20 जून को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश कर दिया. सगी भांजी ने ही अपनी मामी को मौत के घाट उतारा था. पूछताछ में सामने आया है कि भांजी अपनी मामी के रोज-रोज के तानों से तंग आ चुकी थी.

कॉल डिटेल से हुआ साजिश का खुलासा: कैंपियरगंज के क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस ने सर्विलांस की मदद से शारदा देवी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालीं. परिजनों के बयान और सीडीआर के आधार पर पुलिस ने महराजगंज के पनियारा क्षेत्र की रहने वाली भांजी राधिका पासवान को हिरासत में लिया. पुलिस की पूछताछ में राधिका टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. राधिका ने बताया कि मामी शारदा देवी अक्सर उसे अकेले रहने को लेकर सबके सामने ताने मारती और जलील करती थी.

शादी का झांसा देकर जंगल ले गई: करीब 15 दिन पहले राधिका की सास के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में भी मामी ने सभी रिश्तेदारों के सामने उसे काफी नीचा दिखाया था. इसी अपमान का बदला लेने के लिए राधिका ने अपनी सगी मामी को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान तैयार किया. प्लान के तहत उसने 20 जून की सुबह मामी को फोन कर कहा कि बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और शादी की बात करने कैंपियरगंज चलना है. मामी बिना किसी शक के तैयार हो गई और दोनों ऑटो पकड़कर कैंपियरगंज के लिए रवाना हो गईं.

हरी चूड़ी ने खोल दिया हत्या का राज: रास्ते में जंगल बब्बन के पास शौच के बहाने दोनों ऑटो से उतरीं और जंगल के करीब 100 मीटर अंदर चली गईं. वहां मौका पाकर राधिका ने सब्जी वाले चाकू से मामी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों में काफी संघर्ष भी हुआ. अंततः राधिका ने चाकू से गला रेतकर मामी को मौत की नींद सुला दिया और उनके शरीर से सारे गहने व मोबाइल लेकर फरार हो गई. पुलिस को घटनास्थल के बारीकी निरीक्षण के दौरान शारदा देवी की नारंगी चूड़ियों के अलावा हरे रंग की टूटी हुई चूड़ियां भी मिली थीं.

लूटे गए जेवरात और चाकू बरामद: जब पुलिस ने राधिका को हिरासत में लिया, तो उसके हाथ में वही हरे रंग की चूड़ी देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया. शारदा देवी के चार बेटे और दो बेटियां हैं जो बाहर रहते हैं, जबकि घर पर रहने वाली बड़ी बहू किरन की तहरीर पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया था. पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आरोपी राधिका के पास से हत्या में इस्तेमाल खून से सना चाकू बरामद कर लिया. इसके साथ ही लूटी गई चांदी की पायल, अंगूठी, सोने के टॉप्स, कील, लॉकेट, सोने की चेन और कीपैड मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: आधे घंटे तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड; छत-बालकनी से कूदे बच्चे, बिलखते दिखे माता-पिता