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गोरखपुर में छेड़खानी को लेकर विवाद; चाय की दुकान पर युवक के सीने पर तानी पिस्तौल, ग्रामीणों ने पकड़ा

किशोरी से छेड़खानी के विवाद को लेकर दो युवकों ने पिस्तौल तान दी. ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्तौल छीनी और आरोपियों को पकड़ लिया.

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गांव में असलहा लेकर पहुंचे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:30 PM IST

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गोरखपुर: कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के राखूखोर गांव में शुक्रवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने एक युवक पर पिस्तौल तान दी. ग्रामीणों ने युवकों से पिस्तौल छीन ली, जिसके बाद हमलावर माफी मांगने लगे.

स्थानीय लोगों ने हमलावर युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर कैंपियरगंज सीओ मौके पर पहुंचे और युवकों से पूछताछ की.

पुलिस ने युवकों से पूछताछ की. (Video Credit: ETV Bharat)

छेड़खानी के विवाद से शुरू हुई थी रंजिश: दोनों पक्षों के युवकों की उम्र करीब 18-20 वर्ष के बीच है. सीओ अनुराग सिंह ने बताया कि गांव की एक किशोरी स्थानीय इंटर कॉलेज में पढ़ती है. आरोप है कि पड़ोस के गांव के दो युवक अक्सर उसके साथ छेड़खानी करते थे. इसी बात को लेकर पांच दिन पहले राखूखोर निवासी रिक्की चौधरी और बबलू चौधरी का गुरम निवासी दीपांकर सिंह (पुत्र स्वर्गीय विकास सिंह) और फरदहनी निवासी प्रांजल दुबे (पुत्र अखिलेश दुबे) के बीच स्कूल के पास मारपीट हुई थी.

चाय की दुकान पर पिस्टल तानी: शुक्रवार शाम करीब 4 बजे इसी रंजिश के चलते दीपांकर और प्रांजल एक बाइक से राखूखोर गांव में एक चाय की दुकान पर पहुंचे. वहां रिक्की और बबलू पहले से मौजूद थे. रिक्की ने दीपांकर और प्रांजल से गांव में आने का कारण पूछा, जिस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर दीपांकर ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर रिक्की के सीने पर तान दी और जान से मारने की धमकी देने लगा.

ग्रामीणों ने दो हमलावरों को दबोचकर पुलिस को सौंपा: रिक्की के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए. उन्होंने दीपांकर को पकड़कर उससे पिस्तौल छीन ली और प्रांजल को भी पकड़ लिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने कैंपियरगंज पुलिस को बुलाकर पिस्तौल सहित दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया. सीओ अनुराग सिंह ने बताया कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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