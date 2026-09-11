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BRD-ICMR की रिसर्च ने चौंकाया; एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल 'गुड बैक्टीरिया' के लिए घातक

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में मुकेश पांडेय की विशेष रिपोर्ट.

गोरखपुर BRD-ICMR की रिसर्च ने चौंकाया.
गोरखपुर BRD-ICMR की रिसर्च ने चौंकाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:42 AM IST

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गोरखपुर: BRD-ICMR की हालिया रिसर्च में चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं. शोध में यह साफ हुआ है किसी भी बीमारी में धड़ाधड़ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए घातक है. यह न सिर्फ बैड बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करता है. इससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कौन-कौन सी एंटीबायोटिक दवाएं कितना ज्यादा गुड बैक्टीरिया को मार रही हैं.

बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार समेत बदन दर्द जैसी बीमारियों के चपेट में आने वाले लोग बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाएं लेकर खुद को फिट महसूस करा लेते हैं. लेकिन इसके साथ ही वह अपने लिए नए खतरे को भी जन्म देते हैं.

यह एंटीबायोटिक दवाएं उनकी बीमारी को दूर करने के लिए उपयोगी नहीं होती हैं. ऐसी दवाएं उनके पेट में जाकर 'गुड बैक्टीरिया' को प्रभावित करने का काम करती हैं. इससे भविष्य में किसी अन्य बीमारी की चपेट में आने पर मरीज को ठीक होने में काफी वक्त लग जाता है.

गोरखपुर से मुकेश पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

अब जानें रिसर्च क्या कहती है: बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने ICMR के साथ मिलकर रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है. रिसर्च में इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि एंटीबायोटिक दवाएं गुड बैक्टीरिया को मार रही हैं.

इस रिसर्च में करीब 1068 मरीजों को आधार बनाया गया है. यह ऐसे मरीज हैं, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और मनमर्जी से एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से अपनी समस्या को बढ़ा लिया है.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिसर्च.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिसर्च. (Photo Credit: ETV Bharat)

माइक्रोबायोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. अमरेश सिंह ने बताया कि विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं के बीच में जब वायरस को रखकर उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई, तब लैब की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी. कई वायरस प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं पर भी हावी थे.

ऐसे में चिंता बढ़ जाती है कि मरीजों को अगर ठीक रहना है, तो उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद, कुछ जरूरी टेस्ट के आधार पर हीं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना चाहिए. इसी से बचाव हो सकता है.

BRD-ICMR की रिसर्च ने चौंकाया.
BRD-ICMR की रिसर्च ने चौंकाया. (Photo Credit: ETV Bharat)

1068 नमूनों की जांच की गई: डॉ. अमरेश सिंह ने बताया कि 1068 नमूनों की जांच में 466 एंटरोबैक्टीरिएसी, 338 नान-लैक्टोज फमेटिंग ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया, 202 स्टेफिलोकोकस और 60 में एंटरोकोकी शामिल थे. करीब 90% मरीजों में अनेक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस मिला है. उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक के बेअसर होने की स्थिति चिंताजनक है.

आईसीएमआर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिसर्च.
आईसीएमआर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिसर्च. (Photo Credit: ETV Bharat)

इनमें सबसे अधिक चिंता ई-कोलाई, कलेब्सिएला और ऐसीनोटोबेक्टर को लेकर सामने आई है. ई-कोलाई और कलेब्सिएला जैसे बैक्टीरिया पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति 90% तक प्रतिरोध मिला है. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य संस्थान लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं. बावजूद इसके यह समस्या बढ़ रही है.

रिसर्च के निष्कर्ष तलाशती टीम.
रिसर्च के निष्कर्ष तलाशती टीम. (Photo Credit: ETV Bharat)

डॉ. अमरेश सिंह ने बताया कि कलेब्सिएला निमोनिया बैक्टीरिया में स्थिति और भी गंभीर रही है. इस बैक्टीरिया के खिलाफ सेफोटैक्सिम में 95.31 का प्रतिशत प्रतिरोध मिला है. उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि 100 कलेब्सिएला बैक्टीरिया नैनो में करीब 95% पर यह दवा असरदार नहीं रही.

इसी तरह सिप्रोफ्लाक्सासिन के खिलाफ 93.23%, सेफ्ट्रयाक्सोन के खिलाफ 85.42 और सेकेपाइम के खिलाफ 82.43% प्रतिरोध मिला है. इसी प्रकार पाइपेरासिलन-टैजोबैक्टम के खिलाफ अभी 79.06% प्रतिरोध दर्ज हुआ.

बैक्टीरिया और बीमारियां.
बैक्टीरिया और बीमारियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना परामर्श न लें दवाइयां: उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट बताती है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक न लें. हर बुखार, सर्दी, जुकाम या वायरस संक्रमण में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होती है.

उन्होंने कहा कि गंभीर संक्रमण में कल्चर और एएसटी जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज के बैक्टीरिया पर कौन सी दवा असर कर रही है. इस आधार पर इलाज करना और दवा देना प्रभावी होता है.ॉ

बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिसर्च.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिसर्च. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस बैक्टीरिया से यह बीमारियां हो रहीं: उन्होंने बताया कि कलैब्सिएला बैक्टीरिया से गंभीर निमोनिया, अस्पताल जनित संक्रमण, मूत्र मार्ग और खून का संक्रमण होता है. ई-कोलाई से मूत्र मार्ग में संक्रमण, पेट की बीमारियां, सेप्सिस, मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा रहता है.

प्रयोगशाला में की गई रिसर्च.
प्रयोगशाला में की गई रिसर्च. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसी तरह एसिनेटोवैक्टर बैक्टीरिया से वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, घाव और त्वचा का संक्रमण, रीढ़ की हड्डी और दिमाग की परतों में संक्रमण हो सकता है. इस बैक्टीरिया को अस्पताल में गंभीर मरीजों और ICU के संक्रमण के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर. (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच में इसके खिलाफ भी कई दावों का असर काफी कम मिला. डॉ. अमरेश सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में कुछ राहत भी मिली है. एंटरोकोकस में भी कुछ दवाओं को छोड़कर ज्यादातर एंटीबायोटिक का असर बेहतर मिला है.

गुड बैक्टीरिया पर कितना असर.
गुड बैक्टीरिया पर कितना असर. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस: डॉ. अमरेश सिंह ने बताया कि जब बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक दवा से मरने के बजाय उसके खिलाफ मजबूत हो जाता है और दवा उस पर काम नहीं करती, तो इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं.

बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेना, वायरल बीमारी में इसका इस्तेमाल करना, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बदलने या इलाज का कोर्स बीच में छोड़ देना इस समस्या को बढ़ा सकता है.

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