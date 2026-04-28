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पतंग उड़ाते समय गले के पार हुई लोहे की सरिया, गोरखपुर जिला अस्पताल में डेढ़ घंटे चला ऑपरेशन

हादसा इतना भयावह था कि लोहे की छड़ उसके सीने से होते हुए गर्दन के आर-पार निकल गई. बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां और घर में रहने वाले किराएदार तुरंत छत की ओर दौड़े.

गोरखपुर: गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग लाला टोली में 14 साल का किशोर हर्ष श्रीवास्तव पतंग उड़ाते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया. खेल-खेल में वह अपने घर की छत पर पिलर से निकली लोहे की सरिया पर गिर गया.

गले के पार हुई लोहे की सरिया: बेटे की हालत देखकर परिजन दंग रह गए और करीब एक घंटे तक उसे बचाने की जद्दोजहद चलती रही. सूचना मिलने पर तिवारीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सरिया काटने वाले कारीगर को बुलाया गया. परिजनों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सरिया को खींचने के बजाय कटर से काटकर अलग करवाया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल मासूम को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों की इमरजेंसी टीम ने मोर्चा संभाला.

डेढ़ घंटे चला ऑपरेशन: जिला अस्पताल के तीन वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने मासूम के गले और सीने के बीच फंसी सरिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बच्चे की जान बचाना प्राथमिकता थी. वर्तमान में बच्चा खतरे से बाहर है, हालांकि उसे अगले पांच दिनों तक आईसीयू (ICU) में निगरानी में रखा जाएगा.

मां ने सुनाई आपबीती: हर्ष की मां अदिति श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पति अमरेश श्रीवास्तव वेटर का काम करते हैं और उनके तीन बच्चे हैं. सोमवार सुबह करीब 9 बजे हर्ष छत पर खेल रहा था, जिसे उन्होंने दो बार डांटकर नीचे भी उतारा था. जब वह खाना बनाने लगीं, तब हर्ष चुपके से सीढ़ी पर बने टीनशेड पर चढ़कर पतंग उड़ाने लगा. अचानक उसके गिरने और मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनकर जब वे पहुंचे, तो मंजर देख सबकी रूह कांप गई.

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